Mädchen aus Glaucha gewinnt Vorlese-Wettbewerb

In der Bibliothek in Bad Düben fand dieser Tage der Leselöwen-Vorlesewettbewerb für die dritten Klassen statt. In diesem Jahr gingen acht Mädchen und Jungen aus der Heide-Grundschule und der Evangelischen Grundschule Bad Düben sowie aus den Grundschulen Zschepplin und Authausen an den Start. Am Ende gab es eine Gewinnerin.