Lesespaß - Mädchen und Jungen in Bad Düben machen ihren Bibliotheks-Führerschein

Greta hat ihn, so wie Emilia und auch Patrick und Emma strecken das grüne Kärtchen stolz in die Höhe – den Bibliotheksführerschein. Seit September waren die drei mit ihren Spielkameraden der Vorschulgruppe der Kita Spatzenhaus Bad Düben dreimal in der Awo-Bibliothek im Windmühlenweg und haben sich spielerisch mit dem Thema Bücher beschäftigt. Was sie dabei alles gelernt haben – das wollte jetzt Bibliotheks-Leiterin Bettina Beska bei einer kleinen Prüfung wissen, die alle teilnehmenden Gruppen in diesen Tagen absolvieren.

Die Kinder Einrichtung Spatzenhaus aus Bad Düben freuen sich sehr über ihren Bibliotheksführerschein. Leiterin Bettina Beska (links) übergab die Kärtchen. Quelle: Wolfgang Sens

Wie leiht man Bücher aus, was gibt es alles, wo findet man in der Bibo was, was sind eigentlich Sachbücher, darf man in die Bücher reinschreiben – um diese Themen und noch viel mehr ging es bei den Veranstaltungen. Und dabei kamen die Bücher natürlich nie zu kurz. Geschichten von der Postkuh Lieselotte, die sich im Schnee verlaufen hatte oder dem Igel Pavarotti, der dachte, er ist eine Nachtigall oder dem Drachen, der statt Feuer Buchstaben spuckte, begleiteten die Mädchen und Jungen auf ihrem Weg. Zudem gab es ein Bibo-Memory-Spiel. Jasmin und Emmi kannten sich bei alldem schon gut aus. Kein Wunder, schließlich waren sie mit ihren Eltern schon mal da. Märchen- oder Pferdebücher suchten sie sich dabei aus. Und schon jetzt freuen sich die beiden drauf, wenn sie all das selbst lesen können.

56 Kinder nahmen teil

56 Kinder aus den Vorschulgruppen der drei Bad Dübener Kindertagesstätten Spatzenhaus, Märchenland und der Diakonie haben in den letzten Wochen an den Bibfit-Veranstaltungen teilgenommen. Und Bettina Beska und ihr Team hoffen natürlich, den einen oder anderen des Öfteren in der Bibo beim Bücherausleihen anzutreffen.

Von Kathrin Kabelitz