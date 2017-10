Maler Andreas Tüpke ist wieder zurück in Bad Düben

Vom Marktplatz ins Naturparkhaus, dann nach Gossa in Sachsen-Anhalt und wieder zurück in den Dübener „Würfel“, wo es auch nicht so richtig klappen wollte. Maler Andreas Tüpke hat eine Achterbahnfahrt hinter sich. Jetzt hat der 55-Jährige ein neues Domizil für seine Kunst in Bad Düben gefunden.