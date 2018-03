Maler Bernd Garbe stellt ab Freitag in Bad Düben aus

Bad Düben. Ab Freitag stellt Kunstmaler Bernd Garbe aus Tornau rund 40 seiner Werke im Naturparkhaus in Bad Düben aus. Doch wer ist der unscheinbare und immer freundliche Mann aus dem Heidedorf eigentlich? Die Doppelhaushälfte von Maler Bernd Garbe ist schlicht. Überall im Haus hängen seine Bilder. Landschaften, Porträts, Stillleben und ein paar Akte zieren Treppenaufgang und Flur.

Über 345 kleine und große Bilder hat der Tornauer bisher gemalt. Im ersten Obergeschoss ist das Atelier. Ein kleines Zimmer mit Staffelei, dutzenden Skizzen und Farben, die darauf warten, verarbeitet zu werden. Gerade malt der 58-Jährige an einem neuen Auftragswerk. Garbe muss sich sputen. Denn weitere Aufträge warten. So soll er im Frühjahr eine Hauswand im benachbarten Rösa mit einem Motiv eines historischen Holzhandels verschönern. „Ich bin viel unterwegs und die Aufträge werden mehr. Das freut mich, dass meine Kunst auch anderen gefällt.“

Mit 9 Jahren im Malzirkel

Die Begeisterung für das Malen hatte Bernd Garbe schon seit dem Kindesalter. Mit neun Jahren begann er bei dem erst kürzlich verstorbenen Heidemaler Wolfang Köppe im Malzirkel zu malen.

Der Beruf des Schriftenmaler sollte der Einstieg in sein damaliges Arbeitsleben sein. Später wurde das Hobby zum Beruf. Mit der Wende wurde vieles anders. „Ich wurde aus der Bahn geworfen. Das Arbeitsleben bekam ein anderes Gesicht. Aber die Hingabe zur Malerei, der Wille, tiefer in diese wunderbare Welt einzudringen, blieb ungebrochen. So hat sich in den letzten Jahren der Wunsch nach vollkommener Hingabe zur Malerei immer mehr gefestigt. Ich werde mit Sicherheit kein Rubens werden, aber ein kunsterfülltes Leben haben“, erzählt Garbe.

Außergewöhnliche Aufträge

Der Tornauer besticht vor allem durch Detailtreue. Für seine mittlerweile 345 Werke griff er hauptsächlich zu Ölfarben, aber auch Aquarelle und Zeichnungen sind in seinem Fundus zu finden. Auch vor außergewöhnlichen Aufträgen hat Garbe keine Angst. Erst kürzlich bemalte er eine Motorhaube von einem Trabant. „Die habe ich für den bekannten Drehorgel-Rolf gemacht. Die Haube will er mit in die Arabischen Emirate nehmen und einem Scheich schenken.“

Mittlerweile hat Garbe etwa zehn Ausstellungen gestaltet. Mit der Bad Dübener Schau soll eine weiter dazukommen. Dafür will der Kunstmaler ausgewählte Motive von Landschaften, bekannte Bauwerke und Bad Dübener Sehenswürdigkeiten einpacken. Die Ausstellung wird am 9. März um 19 Uhr eröffnet und bis 29. April zu sehen. Eintritt frei.

Von Steffen Brost