Mamma mia! Kurrende Bad Düben rockt Sächsischen Wandertag

Leipzig. Mamma mia: Was für ein Finale beim achten sächsischen Wandertag! Wer mit dicken Füßen und leicht außer Puste den Weg am Abend doch noch zur Dübener Burg schaffte, hat es ganz sicher nicht bereut. Der Dübener Chor brachte die müden Wandersleut noch mal so richtig auf Trab.

„Aus Neigungen werden Tugenden und Laster“ – unter diesem vielversprechenden Titel hatte sich Kantorin Elisabeth Neumann was Feines fürs Sommerkonzert einfallen lassen. Zunächst durften die Zuhörer die Neigungen des Chores zu den verschiedensten Musikrichtungen bestaunen. Freunde der Volksmusik fanden sich „Im kühlen Grunde“ wieder und natürlich bei „Das Wandern ist des Müllers Lust.“ Und wenn dann erstmal alle Brünnlein fließen, sind die Laster auch nicht mehr weit.

So bat die Kurrende denn auch alle Schlagerfreunde zum musikalischen Umtrunk. „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ öffnete der Chor gern für die immer noch große Peter-Alexander-Fangemeinde. Die schunkelte im Burgrund dankbar mit: So hatte man schließlich den Gassenhauer des begnadeten, leider schon verstorbenen TV-Entertainer auch noch nie gehört. Herrlich auch die nachfolgende musikalische Speisekarte, die von Schweinshaxe bis Erdbeerkuchen reichte. Ach ja„Faulsein ist schön“ und „Ein Freund, ein guter Freund“ hilft immer weiter durchs Leben. Letzteres übrigens in einer neuen Besetzung gesungen: Der Männerchor der Kurrende machte Appetit auf mehr!

Weil aber auch die Tugenden in diesem wunderbar leichten und launigen Konzert nicht zu kurz kommen sollten, gehörte der letzte Musikblock den passenden Hits von Abba bis zu den Wise Guys. Bei „Money, Money“ hatte Kantorin Neumann den Blechbläsern einen passenden Begleitsatz geschrieben – und schon wurde aus dem Posaunenchor eine vitale Bigband. Und weil fürs liebe Geld wahrlich nicht alles zu haben ist, sangen die Kurrendaner den Wise-Guys-Hit „Du kannst nicht alles haben.“ Mag sein. An diesem Abend aber war tatsächlich alles möglich – die Wanderung der Kurrende durch die weite Musiklandschaft machte einfach gute Laune. Gut 20 Wanderrouten standen auf dem Programm des Sächsischen Wandertages in der Dübener Heide. Die 21. Route am Abend im Wiesengrund der Burg war die kürzeste – aber dafür die schönste!

