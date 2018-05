Bad Düben

Als er diesen nachging, sah er, wie eine Mann vor dem Wohnhaus randalierte. Dabei konnte der Bewohner beobachten, wie der Unbekannte die Plexiglasscheibe einer Tür beschädigte, eine Bank umschmiss und eine Bierflasche auf dem Fußgängerweg zerschlug, informierte die Polizei.

Die Polizei konnte den auf die Personenbeschreibung des Anrufers zutreffenden Randalierer (33) wenige Meter vom eigentlichen Ereignisort schließlich stellen. Dabei fielen seine Verletzungen an Hand und Ellenbogen auf, die so schwer waren, dass er per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mann hatte zudem 1,84 Promille intus.

Von LVZ