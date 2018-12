Bad Düben

Das MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Düben ist eine zertifizierte INR-Schulungseinrichtung. Einmal pro Monat werden ab sofort Gruppenschulungen für Patienten angeboten, die blutverdünnende Medikamente einnehmen und zukünftig selbst sicherstellen möchten, dass sie optimal eingestellt sind. Unter Anleitung lernen die Teilnehmer, wie sie mithilfe eines Messgerätes ihren Gerinnungswert ermitteln und die Medikamentendosis anpassen können. Dies erspart ihnen die regelmäßige Blutabnahme beim Arzt. Das Alter spielt keine Rolle. „Die Kosten werden von den Kassen übernommen, wenn die Schulung gut begründet ist“, erklärt Nikolay Kolev, Chefarzt der Fachklinik für Kardiologie. Voraussetzung ist die Verordnung eines Arztes.

Nikolay Kolev, Chefarzt Mediclin Bad Düben Quelle: Mediclin

Medikamentendosis muss angepasst werden

INR ist das Maß für die Blutgerinnung im Plasma. Es beschreibt die Prothrombinzeit – also den Übergang des Blutes vom flüssigen in einen festen Zustand. Bei Patienten, die mit gerinnungshemmenden Medikamenten behandelt werden, muss dieser Wert in der Regel alle vier bis sechs Wochen in der Arztpraxis kontrolliert werden. Die Medikamentendosis wird gegebenenfalls angepasst, sodass das richtige Maß an Gerinnungshemmung eintritt. Auf eine solche Behandlung sind beispielsweise Patienten mit einer mechanischen Herzklappe, Vorhofflimmern oder Gerinnungsstörungen angewiesen. Inzwischen gibt es Systeme zur Selbstkontrolle der Gerinnung, die ähnlich wie die Blutzucker-Selbstmessung funktionieren: Ein kleiner Stich in die Fingerkuppe genügt, um aussagekräftige Werte per Messgerät zu erhalten. Dadurch können die Patienten Schwankungen selbst ausgleichen, womit sie der Empfehlung der Deutschen Herzstiftung folgen.

Prüfung zum Abschluss

Zum Abschluss wird eine kleine Prüfung durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Patienten ihre Gerinnung selbst managen. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten die Patienten ein Zertifikat zur Vorlage bei der zuständigen Krankenkasse. Das Messgerät samt Teststreifen erhalten die Patienten in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel, wenn sie die ärztliche Verordnung sowie das Schulungszertifikat vorweisen können.

Termin: montags und mittwochs, ab ab 13:30 Uhr sowie nach Absprache (4-5 Termine), MEDICLIN Reha-Zentrum Bad Düben, Gustav-Adolf-Str. 15, Anmeldung: Fachklinik für Kardiologie, Kirsten Köhler, Tel.: 034243 79-2215. E-Mail: kirsten.koehler@mediclin.de

Von LVZ