Bisher wurde der seit 2016 bestehende Kontrakt immer zum Jahresende verlängert. Ende 2017 wurde dies allerdings verpasst, das hat der Verwaltungsausschuss nunmehr nachgeholt.

Fest steht aber, dass eine eventuelle erneute Verlängerung nur bis zum Halbjahr 2019 geschlossen wird, weil im Mai nächsten Jahres die Stadtratswahlen anstehen. Dem neuen Gremium ist vorbehalten, den Vertrag darüber hinaus neu zu fassen oder zu verlängern.

Ein Schwerpunkt der nächsten Jahre ist es, Bad Dübens Visionen bis 2025 umzusetzen. Ziel ist dabei, Bad Düben als bunte Mitte und lebendige Kleinstadt mit Schwerpunkten wie Gesundheit und Wellness, also in enger Verbindung mit Mediclin, Heide Spa und Naturpark sowie Natur und Erholung zwischen Leipzig und Wittenberg zu etablieren. Zu diesem Zweck haben sich eine Steuerungs- und mehrere Arbeitsgruppen gebildet. Seidel hat dabei so etwas wie eine Mittler- und Moderatorrolle inne.

