Mit Gandalf in den Kossaer Wald

Kossa. Ein besonderer Höhepunkt des alljährlichen Oktoberfestes in Kossa (Gemeinde Laußig) ist die beliebte Märchenwanderung, bei der Gandalf alias Jens Göpel in seinem schwarzen Gewand die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern in den Wald hineinführt. Dort warten allerlei Abenteuer und vor allem liebevoll gespielte Märchenszenen auf die Gäste.

Märchenhaftes Wetter

Passend zum Thema zeigte sich am späten Samstagabend das Wetter wahrlich märchenhaft von seiner besten Seite, als Gandalf seinen Zauberstab empor hob und zum Aufbruch mahnte. Am Waldrand dann die erste Überraschung: Ein schönes Mädchen stand auf einem Turm und kämmte sich ihr langes Haar. „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter“, riefen die Kinder, die dann erlebten, wie es dem armen Prinzen erging. Die böse Frau, die das Mädchen gefangen hielt, stieß ihn vom Turm in die Dornen, sodass er erblindete. Doch wie die meisten Märchen ging auch die Geschichte um Rapunzel gut aus und die Scharr zog ihrer Wege. Doch welch ein Schreck. Da klebten doch bald drei, nein vier Kinder wie von Zauberhand an einer goldenen Gans und kamen nicht mehr los. Aber, als sie einige Meter weiter die traurige Prinzessin trafen und diese zum Lachen brachten, war der Spuk wieder vorbei. Doch der nächste Spuk wartete bereits einen Weg weiter. Zwei Kinderlein standen vor einem Häuschen, das voller Lebkuchen und süßem Naschwerk war. Doch, oh Schreck, als sie etwas probieren wollten, kam eine garstige Hexe heraus. Hänsel und Gretel jedoch waren tapfer und stießen die böse Frau am Ende in den Backofen hinein.

Disco zum Finale

Nachdem die Märchenwanderer auch noch das tapfere Schneiderlein und auch den Teufel mit den drei goldenen Haaren erleben durften, hieß es, den Heimweg anzutreten. Im Schein bunter Laternen führte Gandalf die Gäste zurück zum Bürger-Begegnungs-Center, wo eine Kinderdisco auf die Kleinen wartete. Doch beim Weitermarsch mahnte Gandalf zur Vorsicht, denn er habe den Wolf im Gebüsch lauern sehen ...

Von Heike Nyari