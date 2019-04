Bad Düben

Einstimmung auf Palmsonntag mit Mozart, Gospelmusik und Gemeindegesang. Soweit war alles wie fast immer in der Passionszeit mit der Dübener Kurrende. Doch dieses Abendsingen war aus mehreren Gründen ein besonderes.

Altar-Kuppel ermöglicht zauberhafte Akustik

Zunächst war der Konzertort ungewohnt: In der Emmauskirche von Leipzig-Sellerhausen trat der Kurstadt-Chor zum ersten Mal auf. Ein wunderbarer Konzertort: Durch seine Kuppelarchitektur im Altarraum verwöhnt er jeden Chor mit einer zauberhaften Akustik.

Lothar Jakob –die Überraschung am Dirigentenpult

Die zweite Überraschung gabs am Dirigentenpult: Alt-Kantor Lothar Jakob, der die Kurrende vor über 40 Jahren gegründet und bis 2016 geleitet hatte, war wieder da. Er sprang kurzfristig für seine Nachfolgerin Elisabeth Neumann ein, die diesmal pausieren musste. Glücklich ein Chor, der solch einen „Reserve-Kantor“ in der Hinterhand weiß. Die einzige kleine Unsicherheit gab’s nur bei seiner Vorstellung durch den Pfarrer in der Emmauskirche (“Wir begrüßen Kantor Lothar Voigt...“). Ansonsten ein routinierter Auftritt, Lothar Jakob hatte auch nach dreijähriger Pause seine Kurrendaner sicher im Griff.

Berührende Momente wechseln mit aufwühlender Musik

Die dritte Besonderheit war die Musikauswahl, die die Handschrift von Chorleiterin Elisabeth Neumann trug. Berührende Momente, wie „O Gottes Lamm“ von Mozart wechselten mit aufwühlenden, schmerzerfüllten Kompositionen ab. Letztere vor allem in der Rheinberger-Motette „Ich liebe, weil erhöret der Herr“ spürbar.

Den längsten Nachklang aber hatten diesmal die stillen Momente des Abendsingens. Das Segenslied „Da Pacem“ von Arvo Pärt ragte hier heraus. Aber auch ein Klassiker wie „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius war so ein Gänsehauterlebnis. Dazu der wunderbar stimmige Gospel „Were you there“ und -als kleine Reminiszenz an den Gast-Dirigenten –der Antwortgesang „Korn, das in die Erde“ in einer Satzbearbeitung von Lothar Jakob. Herrlich!

Verdienter Applaus –und eine Osterfreude im Mai

Am Ende gab es den verdienten Applaus von dem gemischten Leipzig-Dübener Publikum. Viele Kurrendaner-Eltern und treue Zuhörer waren dem Chor nach Sellerhausen gefolgt. Eine gute Entscheidung: Drei Überraschungen an einem Abend sind kaum zu überbieten.

Ein ganz anderes Abendsingen wird es an gewohntem Ort in der katholischen Kirche Bad Düben am 11. Mai geben. „Zur österlichen Freudenzeit“ ist das Motto des Konzerts. Man darf gespannt sein und sich bereits vorfreuen.

Von Olaf Majer