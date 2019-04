Bad Düben

Vier Einsatzgruppen sind 1941 in der Dübener Heide aufgestellt worden. Mitglieder dieser Einsatzgruppe D haben bis Ende 1942 rund 91 000 Menschen getötet – durch Erschießen, Erhängen und schließlich mit Gaswagen. Eberhard Ulm, promovierter Pädagoge, hat zu diesem Thema den Aufsatz „Mordkommandos in Düben“ verfasst, den wir in Fortsetzungen veröffentlichen (Teil 3).

Eine Postkarte aus Düben

In Düben waren also Teile der durch Entlassungen dezimierten 7. und 12. SS-Totenkopfregimenter eingetroffen, zu denen auch Friedrich Niendorf wieder stoßen sollte: „Am 14. Januar 1941 wurde ich erneut einberufen, und zwar nach Düben zu einer Unterabteilung der Grenzpolizeischule Pretzsch. In Düben wurden etwa 600 Mann zusammengezogen. Etwa 200 davon ... wurden der SS-Standarte Germania zugeteilt.“ Ein Drittel der in Düben zusammengezogenen 600 SS-Männer, also „etwa 200“, der jüngeren und damit leistungsstärkeren Geburtsjahrgänge ab Jahrgang 1911 wurden direkt der neu gebildeten SS-Standarte, dem SS-Regiment „Germania“ unterstellt, das mit den Regimentern „ Nordland“ und „Westland“ zur SS-Division „Germania“ vereinigt wurde, die später in „Wiking“ umbenannt wurde, um die Verwechselung des Regimentes „Germania“ mit der „Division Germania“ auszuschließen.

Rückseite der Postkarte von Erwin Müller: 12. SS-Totenkopf-Standarte in Düben Quelle: Sammlung Eberhard Ulm

Ein Angehöriger der in Düben eintreffenden „SS-Totenkopfstandarte“, Rottenführer Erwin Müller, der am 4. Mai 1941 aus Düben/Mulde eine Postkarte an seinen Sohn Gero in Butzbach/Oberhessen sandte, wurde nicht der Einsatzgruppe D zugeteilt, sondern wahrscheinlich einem SS-Infanterieregiment oder einer anderen Verwendung zugeführt, denn in Düben war man nicht nur mit der Verstärkung der Waffen-SS und der Bildung der Einsatzgruppe D befasst, sondern auch mit der Personalrekrutierung für die KZ-Wachmannschaften: „Die restlichen Männer mußten sich einer Prüfung unterziehen, die von höheren SS-Führern abgehalten wurde. Bei dieser Prüfung wurde der größere Teil mit dem Tauglichkeitsgrad B als Bewachungsmannschaft für Konzentrationslager ausgesondert. Die restlichen Männer – es dürften 120 gewesen sein – bekamen den Tauglichkeitsgrad A und blieben in Düben. Auch ich bekam den Tauglichkeitsgrad A. Die in Düben verbliebenen Männer haben in den folgenden Monaten an einem Kurs teilgenommen. Es hieß, daß wir als Hilfskräfte des Zollgrenzschutzes, der Kripo und der Gestapo eingesetzt werden würden. Unser Kurs sollte 3 Monate dauern. Er wurde aber verlängert, weil die Teilnehmer eines früheren Kurses im Einsatz nicht genügend Wissen gezeigt hatten. Ab etwa Mai 1941 wurden militärische Übungen abgehalten. Es fanden MG-Übungen statt, Geländeerkundungen usw. Eine scharfe Ausbildung war das nicht. ... Anfang Juni 1941 kamen Angehörige der Kripo und Gestapo nach Düben. Es wurden Einsatzkommandos aufgestellt. Kurz bevor die Einsatzkommandos aus Düben abrückten, wurden ihnen auch Schutzpolizisten zugeteilt.“

Die Postkarte von Erwin Müller (Vorderseite). Quelle: Sammlung Eberhard Ulm

Zu den kurzfristig herangezogenen Einheiten, um diese Einsatzgruppe überhaupt bilden zu können, gehörte das Polizeireservebataillon 9 aus Berlin-Spandau, das auf die vier Einsatzgruppen verteilt wurde. Die 4. Kompanie des Polizeireservebataillons unter Leitung des Hauptmanns der Ordnungspolizei Hans Gabel wurde per Bahn von Berlin nach Düben befördert und der Einsatzgruppe D zugeteilt, die SS-Oberführer Otto Ohlendorf unterstellt war. Gabel gehörte seinem Stab an.

Gedicht erwähnt Details zu Düben

Die Anreise der Schutzpolizei-Reservisten nach Düben spiegelt ein 29 Strophen umfassendes Gedicht „Mehr oder weniger lustige KDF Reise nach Südosten“ wider, das anlässlich eines Kameradschaftsabends der 4. Kompanie des Polizeireservebatallions 9 am 10. Januar 1942 vorgetragen wurde. In der 2. Strophe des Gedichtes, das auch Details des Aufenthalts in Düben nennt, hieß es:

„Erst ging’s im ruh’gen Güterzug

Nach Düben in der Heide,

Von Bahnfahrt hatten wir genug

S‘ war keine reine Freude,

In Düben badeten wir im Moor,

Dann stellte sich der ‚Staf‘ uns vor.“

Dokument zur Einsatzgruppe D:

Das Schriftstück belegt, dass die Dienststellen des Reiches per Funkspruch von Himmler aufgefordert wurden, Personal nach Düben zu entsenden, um die Einsatzgruppe D überhaupt bilden zu können. Quelle: Zentrale Stelle, Ludwigsburg, Az 213 AR 1900/66, Bd VI, Bl. 1313, Angrick, S. 346.

Der untere Teil des selben Dokumentes:

Von Eberhard Ulm