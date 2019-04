Bad Düben

Vier Einsatzgruppen sind 1941 in der Dübener Heide aufgestellt worden. Mitglieder dieser Einsatzgruppe D haben bis Ende 1942 rund 91 000 Menschen getötet – durch Erschießen, Erhängen und schließlich mit Gaswagen. Eberhard Ulm, promovierter Pädagoge, hat zu diesem Thema den Aufsatz „Mordkommandos in Düben“ verfasst, den wir in Fortsetzungen veröffentlichen (Teil 2).

Unterkunftsplätze in Pretzsch reichten nicht aus

Die Analyse durch Angrick kann als die dem tatsächlichen Geschehen am nächsten kommende Darstellung gelten: „Ab Mai sammelten sich die für den Ostfeldzug abgestellten Angehörigen des RSHA (Reichssicherheitshauptamtes d. A.) nach und nach im alten Barockschloss der Grenzpolizeischule Pretzsch an der Elbe, wo sie von dem Schulleiter und ehemaligen Führer eines Einsatzkommandos in Polen, Dr. Hans Trummler, empfangen wurden.“ Die Unterkunftsplätze in Pretzsch reichten nicht aus, so dass „in den Nachbarstädten Düben und Bad Schmiedeberg Quartier gemacht werden“ musste.

Damit wird deutlich, dass nicht nur die Führer der Einsatzgruppen beziehungsweise Einsatzkommandos nach Pretzsch (und Düben sowie Bad Schmiedeberg) beordert worden sind, so dass von einer viel höheren Personenzahl, nämlich 3500 bis 4000 Personen, in den drei Städten in der Dübener Heide ausgegangen werden muss.

Vierte Einsatzgruppe sollte aufgestellt werden

Nach der Eroberung Jugoslawiens und Griechenlands wurde auch Rumänien zum Ausgangspunkt offensiver Kriegsführung gegen die Sowjetunion. Dadurch erwuchs für das RSHA die Notwendigkeit, weitere Einheiten zu rekrutieren und über die drei bisher geplanten hinaus, eine vierte Einsatzgruppe aufzustellen. Die Aufstellung und Ausbildung der Einsatzgruppe D erfolgte in Düben, darf aber nicht als komplett durchgeplanter Vorgang verstanden werden. Ein erster Baustein – zu diesem Zeitpunkt war an eine Einsatzgruppe D noch gar nicht zu denken – war ein „mehrere Hundert“ Mann starker „Lehrgang der Waffen-SS“, der in den „Dübener Nachrichten“ vom 26. Oktober 1940 angekündigt wurde und von dem man sich durch den „beträchtliche[n] Zuwachs an Einwohnerzahl sehr günstige[e]“ Folgen in „wirtschaftlicher Hinsicht“ versprach.

Dieser „Bevölkerungszuwachs“ brachte das Reichspostamt 8, Düben ( Mulde) jedoch bereits ab November 1940 an Kapazitätsgrenzen im Zustelldienst, wie ein Schreiben vom 23. November 1940 an die Reichspostdirektion in Leipzig belegt. Darin wurde beantragt, „dem PA (Postamt – d. A.) eine außergewöhnliche Aushilfe von 51 Stunden“ (wöchentlich – d. A.) zu bewilligen: „Düben ( Mulde) ist seit dem 1.11. mit 350 und ab 24. 11. mit 500 SS Männern der Grenzpolizeischule Pretzsch belegt worden. Diesselben haben auf 6 Monate Quartier bezogen.“

Verstärkung der Waffen-SS und die Aufstellung der Einsatzgruppe D in Düben verzahnt

Diese Formation trug die Bezeichnung „7./12. SS-Totenkopf-Standarte“, die in Düben – zumindest in Teilen – in die Waffen-SS überführt werden sollte. Hintergrund dieses Vorgangs war, dass Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler, die sich bietende Gelegenheit nutzen wollte, im Rahmen der Kriegsvorbereitungen gegen die Sowjetunion den Einfluss der SS im Deutschen Reich dadurch zu erweitern, dass die zahlenmäßig bedeutend vergrößerte Waffen-SS im kommenden „Ostfeldzug“ eine öffentlich wahrnehmbare Rolle spielte. Diesem Zweck sollten die mit Kriegsbeginn aus KZ-Wachmannschaften, den „SS-Totenkopfverbänden“, und einberufenen Reservisten der Allgemeinen SS aufgestellten SS-Totenkopfstandarten dienen, die der ersten Phase des Krieges, nämlich bis 1940, in den besetzten Gebieten „Sicherheitsaufgaben“, also Polizeiaufgaben wahrgenommen hatten. Um es vorwegzunehmen: Die Verstärkung der Waffen-SS und die Aufstellung der Einsatzgruppe D überschnitten sich beziehungsweise waren in Düben miteinander verzahnt.

Zeuge hat 1968 am Landgericht München ausgesagt

Was die „7./12. SS-Totenkopf-Standarte“ mit der Einsatzgruppe D zu tun hatte, klärt die Einlassung von Friedrich Niendorf, der am 3. September 1968 in einem Verfahren gegen drei andere Angehörige der Einsatzgruppe D am Landgericht München als Zeuge vor Landgerichtsrat Fiedler aussagt: „Ich habe Ende 1939 von der Wehrmacht einen Musterungsbefehl bekommen. Bei der Musterung habe ich mich zur Waffen-SS gemeldet. Nach einer weiteren Musterung für die Waffen-SS wurde ich am 17. 4. 1940 zur 12. Totenkopfstandarte in Treskow bei Posen eingezogen. ... Ende Juli 1940 wurde ein Befehl bekanntgegeben, dass alle Angehörigen des Geburtsjahrganges 1910 und der früheren Geburtsjahrgänge auf Antrag entlassen werden könnten. Am 17. 8. 1940 wurde ich aus der Waffen-SS entlassen.“ Tatsächlich wurde nach Abschluss der Kämpfe gegen Polen, die Benelux-Staaten, Dänemark, Norwegen und Frankreich ab Juli 1940 in „Einklang mit der allgemeinen Entlassung älterer Jahrgänge ... sämtlichen 1910 oder früher geborenen Reservisten der Totenkopfverbände ihre Entlassung aus dem aktiven Dienst angeboten“, was dazu führte, dass „im August ... drei der dreizehn Totenkopfstandarten aufgelöst werden (mussten).“ Weitere zwei Totenkopfstandarten wurden im November 1940 nach „Versetzung von Totenkopfsoldaten zu Feldeinheiten der Waffen-SS“ aufgelöst.

