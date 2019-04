Bad Düben

Vier Einsatzgruppen sind 1941 in der Dübener Heide aufgestellt worden. Mitglieder dieser Einsatzgruppe D haben bis Ende 1942 rund 91 000 Menschen getötet – durch Erschießen, Erhängen und schließlich mit Gaswagen. Eberhard Ulm, promovierter Pädagoge, hat zu diesem Thema den Aufsatz „Mordkommandos in Düben“ verfasst, den wir in Fortsetzungen veröffentlichen (Teil 1).

Die Dübener Heimatforschung hat sich in der Vergangenheit vor allem mit Themen befasst, die unmittelbaren Bezug zur Stadtentwicklung haben, wie „Moorbad“, „Kurpark“ und „Bergschiffmühle“ oder die einen weiteren Bezug aufwiesen wie „Dreißigjähriger Krieg“ und „Napoleon auf der Burg Düben“. Herbert Holke schrieb 1941: „Mit diesen Geschehnissen trat Düben still vom Schauplatz mitteldeutscher Geschichte ab; der Chronist weiß seither keine größeren Begebenheiten mehr zu berichten.“ Diese Traditionslinie der Heimatforschung ist schon in „Teure Heimat“, ab 1925 Beilage zur Tageszeitung „Dübener Nachrichten“ anzutreffen, die bis 1933 erschien. Auffällig ist, dass diese Aufsätze oft keine Quellen angeben, so dass nicht überprüfbar ist, woher die Erkenntnisse stammen.

Ereignisse in Düben von 1933 bis 1945 weitgehend ausgespart

Nach 1945 kamen kaum neue Themen hinzu, war Heimatforschung in der DDR aufgrund der Inbeschlagnahme des Begriffes „Heimat“ und der Heimatforschung in der NS-Zeit doch eher suspekt: „Denn die Heimat zu pflegen, ist ein reges Anliegen der nationalsozialistischen Weltanschauung“, heißt es in den Dübener Nachrichten vom 6. November 1934.

Die Ereignisse in Düben von 1933 bis 1945 wurden weitgehend ausgespart, was einerseits verständlich ist, erinnerte man sich dieser Jahre aus unterschiedlichen Motiven eher ungern, andererseits bedauerlich, hätten doch Zeitzeugen ihr Wissen weitergeben können, denn die Quellenlage über diese Vorgänge ist nicht einfach. Das zeigt sich, wenn man unter anderem den Aktenbestand „Stadt Düben“ im Staatsarchiv Leipzig heranzieht. Akten wie „Tätigkeit der NSDAP 1935 - 1943“, „Angelegenheiten der DAF 1935 - 1938“, „Hitlerjugend 1939 – 1944“ oder „Überwachung durch die Gestapo“ scheinen 1945 oder nach 1945 gesäubert worden zu sein. Das war natürlich nicht nur in Düben so, mit dem bevorstehenden Sieg der Alliierten über die NS-Diktatur ging eine breit angelegte Vernichtung von Unterlagen und Akten einher. Somit ist es für diesen Zeitraum einerseits schwierig, verlässliche Informationen zu erhalten, und andererseits nicht verwunderlich, dass sich die Aussagen zum Geschehen in und um Düben überschneiden, teilweise widersprechen.

Einsatzgruppen sollten den Wehrmachtseinheiten folgen

Ausgangspunkt für das Thema dieses Aufsatzes ist, dass im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) Berlin ab Januar 1941 die Aufstellung von zuerst drei, dann vier Einsatzgruppen geplant wurde, die den Wehrmachtseinheiten bei der Invasion der Sowjetunion folgen sollten. Die Abgrenzung der Kompetenzen der Wehrmacht und der Einsatzgruppen erfolgte auf der Basis einer Vereinbarung von Generalquartiermeister Wagner, die am 4. April 1941 dem Chef des RSHA, Heydrich, übergeben wurde und die Einsatzgruppen berechtigte, „im Rahmen ihres Auftrages in eigener Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung Exekutivmaßnahmen zu treffen.“ Damit hatte das RSHA freie Hand, die Aufstellung der erforderlichen Einheiten konnte aus der Planungs- in die Umsetzungsphase überführt werden.

Zusammengezogene SS-Einheiten herangezogen

Dafür wurden bereits seit Herbst 1940 zusammengezogene SS-Einheiten, die „ursprünglich im Rahmen des Unternehmens ‚Seelöwe‘, der Landung deutscher Truppen in Großbritannien, verwendet werden (sollten)“ herangezogen, stellt Andrej Angrick in seiner exzellenten Analyse der Einsatzgruppe D „Besatzungspolitik und Massenmord die Einsatzgruppe D in der südlichen Sowjetunion 1941 – 1943" fest. Nachdem der Plan der Invasion der britischen Inseln Mitte September 1940 fallen gelassen worden war, wurde im Januar 1941 begonnen, sich mit der Aufstellung von mobilen Kommandos für einen „ Großeinsatz in weiten Räumen“ zu befassen. Die Präzisierung, dass der Einsatz gegen die Sowjetunion erfolgen wird, soll Heydrich Ende März oder Anfang April im RSHA mitgeteilt haben, nicht jedoch den zusammengezogenen Einheiten, bestand doch zwischen dem „Großdeutschen Reich“ und der Sowjetunion nicht nur ein Nichtangriffspakt, sondern darüber hinaus neben einem Wirtschaftsabkommen ein Grenz- und Freundschaftsvertrag.

Große Unklarheit über das Einsatzziel

Folglich herrschte in den bereitstehenden Einheiten große Unklarheit über das Einsatzziel und es bestimmte „eine gewisse Lockerheit und Unkompliziertheit den Umgang vor Ort“, die so weit ging, „dass einige der Abkommandierten ihre Frauen ... nachholten und andere wieder nach Hause oder zu ihren alten Dienststellen fuhren, da eine andauernde Anwesenheit nicht erforderlich war.“ Das änderte sich erst, als „die englischsprachigen Dolmetscher und Spezialisten für Großbritannien durch Männer ersetzt wurden, die Russisch beherrschten und die … über genaue Ortskenntnisse des Baltikums, aber auch des galizischen und bessarabischen Gebietes verfügten“, so Angrick in seinem Buch.

Erst spät wandte man sich dem Thema zu

In der Bundesrepublik Deutschland wandte man sich dem Thema „ Einsatzgruppen“ früher als in der Deutschen Demokratischen Republik zu, und – nicht verwunderlich – erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Der Spiegel-Journalist Horst Höhne schrieb 1966: „Ende Mai rief Heydrich die 120 Führer der Einsatzgruppen und Einsatzkommandos zusammen und ließ sie in der Grenzpolizeischule Pretzsch an der Elbe den Vernichtungsfeldzug gegen den Rassenfeind üben. Allmählich zog Heydrich die Schraube der weltanschaulichen Indoktrination an: Instrukteure aus dem Reichssicherheitshauptamt trimmten die Männer immer schärfer und eindeutiger auf den Rassenmord. Mitte Juni ließ Heydrich die 3000 Männer der Einsatzgruppen nahe dem Städtchen Düben an der Mulde aufmarschieren. In Feldherrn-Pose stand der Chef der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes der SS ( SD) vor seinen im Viereck angetretenen Todesbrigaden. Er hielt eine zugleich markige und vage Rede: Er sprach von einem Einsatz, der unerhörte Härte verlange.“

Fraglich ob es heute noch Zeitzeugen gibt

Sollte es einen solchen Aufmarsch bei Düben gegeben haben, wäre in den vergangenen Jahrzehnten sicher durch Zeitzeugen feststellbar gewesen, wo er stattgefunden hat. Fraglich ist, ob es heute noch Zeitzeugen gibt, die Angaben zu diesen Vorgängen in und um Düben machen können.

In einer 1973 in der DDR erschienenen Publikation heißt es – ähnlich wie bei Höhne: „Ende Mai kamen die 120 Führer der Einsatzkommandos in der Grenzpolizeischule Pretzsch an der Elbe zusammen, um für den Vernichtungsfeldzug vorbereitet zu werden. Mitte Juni traten die Angehörigen der Mordeinheiten nach ihrer Ausbildung bei Düben an der Mulde an und hörten von Heydrich, dass ihnen ein Einsatz bevorstünde, der unerhörte Härte verlange.“

Die Quelle für diesen doch relativ konkret beschriebenen Vorgang wird nicht genannt. In einem der Standardwerke über die Einsatzgruppen von Krausnick und Wilhelm wird darauf hingewiesen, dass Düben aus Kapazitätsgründen an der Vorbereitung des blutigsten Unternehmens des zweiten Weltkrieges beteiligt wurde.

Planmäßig auf die Durchführung ihres Auftrages vorbereitet

„Spätestens ab Mai 1941 – genaue, dokumentarisch gestützte Angaben fehlen – wurde das Stammpersonal der Einsatzgruppen für den Russlandfeldzug in der Grenzpolizeischule Pretzsch (an der Elbe, nordöstlich von Leipzig), unter Zuhilfenahme von Räumlichkeiten in den benachbarten Städten Düben und Bad Schmiedeberg, zusammengezogen.“ Sie führen ebenfalls explizit aus: „Die Masse des Personals der Einsatzgruppen ist ab Mai 1941 in Pretzsch und in den genannten Nachbarstädten, soweit bis zum Angriffstermin des 22. Juni möglich, planmäßig auf die Durchführung ihres Auftrages vorbereitet worden.“

(wird fortgesetzt)

