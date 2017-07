Mühldorfer Straße in Bad Düben wird ab August gebaut

Bad Düben. Für rund 160 000 Euro wird die Mühldorfer Straße in Bad Düben gebaut. Den entsprechenden Auftrag, der von Mitte August bis Ende Oktober von Bau- und Haustechnik Bad Düben realisiert werden soll, wurde inzwischen vergeben. Das Angebot des Bad Dübener Unternehmens liegt leicht unter der Kostenschätzung aus dem Rathaus. Das kann auch die Anwohner an der etwa 300 Meter langen Straße im Ortsteil Alaunwerk freuen. Denn für die Straße hat die Stadt zwar eine Zwei-Drittel-Förderung erhalten, doch das verbleibende Drittel wird entsprechend der Straßenausbaubeitragssatzung der Kurstadt auf die Eigentümer umgelegt. Im Falle der Mühldorfer Straße, die als Anliegerstraße eingeordnet ist, sind das 60 Prozent der nicht geförderten Kosten.

Wendehammer und Laternen

Konkret gebaut wird eine frostsichere Asphaltstraße samt auch für Müllfahrzeuge geeignetem Wendehammer. Es werden zudem neue Straßenlaternen installiert. Außerdem will EnviaM einige neue Leitungen verlegen. Ob auch noch die alten Telefonmasten wegkommen, entscheidet sich in diesen Tagen. Außerdem kommt ein Leerrohr für künftiges Breitbandinternet in die Erde.

2018 ist Mühlläufer dran

Bei der Mühldorfer Straße handelt es sich in diesem Jahr um die einzige größere kommunale Straßenbaumaßnahme. Vorbereitet wird für 2018 aber bereits die Mühlläufer Straße im Ortsteil Hammermühle. Um die Belastung der Anwohner in Grenzen zu halten, wird auch diese nur dann gebaut, wenn die Stadt dafür Fördermittel erhält.

Von Ilka Fischer