Müll und Essensreste im Abwassernetz von Bad Düben ziehen Ratten an

Es könnte so einfach sein. Doch viel zu oft verschlucken sich die 30 Pumpwerke des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener Heide an Feuchttüchern und Windeln. 80 Prozent der Störfälle werden durch menschliches Fehlverhalten verursacht. Zudem werden of Essensreste einfach über das Klo entsorgt, was Ratten anzieht.