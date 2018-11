Bad Düben

Die Erhöhung der Elternbeiträge in Bad Düben ist vorerst vom Tisch. Der Stadtrat hat am Donnerstag einen entsprechenden Beschlussvorschlag abgelehnt. Das Votum im Beisein einiger Elternvertreter der Einrichtungen Spatzenhaus und Märchenland fiel denkbar knapp aus: Achtmal ja, achtmal nein, eine Enthaltung.

Entscheidung in geheimer Abstimmung

Die seit Jahresbeginn geltenden Beiträge, die im Herbst 2017 angehoben wurden, bleiben bestehen. Auf Antrag von SPD/Bürgerkreis fand die Abstimmung geheim statt. Fraktions-Chef Stefan Lange begründete dies mit dem „sensiblen Thema“ und dem Fakt, dass jeder Stadtrat in seiner „Entscheidung frei ist und keinem Fraktionszwang unterliegt.“

Verwaltungsausschuss hatte knapp dafür gestimmt

Laut Beschlussvorschlag sollte die Neun-Stunden-Betreuung in der Krippe demnach künftig 218 statt 200,69 Euro kosten, für neun Stunden Kindergarten waren es 138 statt 127,95, für sechs Stunden Hort 74,70 statt 73,89 Euro. Im Verwaltungsausschuss hatte der Vorschlag bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen eine knappe Mehrheit gefunden. Grundlage für die neuen Beiträge sind die Betreuungskosten aus dem Jahr 2017, so Kämmerer Sylvio Grahle. Daraus hätten sich Berechnungen ergeben, wie viel auf die Elternbeiträge umgelegt wird.

Eltern registrieren Entscheidung erfreut, aber auch verhalten

Eltern hatten sich im Vorfeld gegen die erneute Erhöhung der Beiträge ausgesprochen. Ihr Hauptkritikpunkt: Eine fehlende politische Lösung auf Landes- und auch Bundesebene dürfe nicht zu Lasten der Eltern gehen. Simone Gensichen, Elternsprecherin der Kita Spatzenhaus, reagierte zufrieden, aber dennoch verhalten auf die Entscheidung. „Natürlich freuen wir uns, wissen aber auch, wie schwierig das Thema ist und dass der Kommune die Hände gebunden sind.“ Eltern seien nun auch gefragt, was die Unterstützung der Stadt beträfe.

Essenspreise könnten nächstes Jahr steigen

Doch auch für die Eltern sei es schwierig. Im nächsten Jahr steige der Mindestlohn, deshalb sei mit einem Anstieg der Essenspreise zu rechnen. Bei einem Kind machen Beiträge plus Essen schnell mal 30 Prozent vom Netto-Lohn aus, mit zwei oder drei Kindern könne die Betreuung dann teurer als Wohnraum sein. Kindertagesstätten gehörten zur Bildung und Bildung müsse für jeden erschwinglich sein. Den Eltern gehe es dabei nicht darum, dass die Betreuung unbedingt frei ist, aber eine Deckelung der Beträge sei notwendig.

Kosten für Kinderbetreuung sind erheblich angestiegen

Inhaltliche Diskussionen gab es an diesem Abend keine. „In vielen Kommunen hat es solche Entscheidungen bereits gegeben. In den meisten Fällen bedeutet dies eine Erhöhung der Elternbeiträge“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Sie machte die Zwänge klar, die die Kurstadt zu diesem Schritt drängen. Noch 2013 hätte Bad Düben rund 2,27 Millionen Euro für die Kinderbetreuung ausgegeben, 2019 sind es 3,421 Millionen Euro. „Das ist eine erhebliche Steigerung, leider aber ist der Landeszuschuss nicht adäquat mitgestiegen.“ Kommunen und Eltern würden so in erheblichem Maße an den Mehr-Kosten beteiligt.

Natürlich gäbe es Bestrebungen in anderen Bundesländern, was Kostenbefreiungen oder -erlässe beträfe. 2019 seien Landtagswahlen in Sachsen, es bleibe abzuwarten, ob der eine oder andere in dieser Hinsicht etwas tun wolle. Das Ringen um den neuen Gesamthaushalt zeigt die schwierige Lage. „Die Gewerbesteuereinnahmen liegen bei 2,2 Millionen Euro, die Kreisumlage bereits bei 2,8 Millionen Euro.“ Allein hier müssten 600 000 Euro an Einnahmen von der Stadt getragen werden, um sie an den Landkreis weiterzurreichen.

Im Haushalt fehlen nun rund 50 000 Euro

Wie nun weiter? Mit dieser Entscheidung fehlen rund 50 000 Euro, was das Problem, einen ausgeglichenen Doppel-Haushalt hinzubekommen, nicht geringer mache. Die Verwaltung akzeptiere aber den Beschluss: „Wir müssen sehen, wie wir jetzt damit umgehen“, so Münster. Momentan gehe sie davon aus, dass es modifizierte Vorschläge der Fraktionen geben wird.

Von Kathrin Kabelitz