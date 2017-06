Bad Düben. Die drei Bad Dübener Feuerwehrkameraden, die vor zwei Wochen auf dem Weg zum Waldbrand-Einsatz in Görschlitz verunglückten, befinden sich auf den Weg der Besserung. „Zwei sind bereits zu Hause, der Dritte kann wahrscheinlich am Wochenende aus dem Krankenhaus entlassen werden“, informierte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) am Donnerstag im Stadtrat. Damit habe es neben „verheilbaren“ Verletzungen nur viel Sachschaden gegeben. Für ihren Einsatz vor Ort dankte sie den Eilenburger und Leipziger Feuerwehr-Kameraden, die den 46-jährigen Fahrer in dreistündiger Arbeit aus dem 14 Tonnen schweren Gefährt geborgen hatten, aber auch ihrem Mitarbeiter Markus Krisch für sein Krisenmanagement vor Ort.

Lob für schnelle Hilfe

Astrid Münster, die durchaus auch für Kritik am Freistaat bekannt ist, lobte diesen Sachsen in diesem Zusammenhang ausdrücklich. In ihrer zehnjährigen Tätigkeit habe sie bisher noch nie eine solche gute Zusammenarbeit erlebt. Neben dem Freistaat hätten aber auch die Landesdirektion und der Landkreis mit der Stadt an einem Strang zogen.

Ausbildungsfahrzeug kommt vorübergehend zum Einsatz

Auch dank des Einsatzes des CDU-Landtagsabgeordneten Jörg Kiesewetter und des Verständnisses in der sächsischen Feuerwehrschule in Nardt gebe es eine schnelle provisorische Lösung für den einzigen und nun nicht mehr einsatzfähigen Waldbrandtanker des Landkreises. „Voraussichtlich in der nächsten Woche“, so Astrid Münster, „bekommt Bad Düben zunächst erst einmal das baugleiche Fahrzeug, das ansonsten zu Ausbildungszwecken in der Feuerwehrschule Nardt verwendet wird.“



Von Ilka Fischer