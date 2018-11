Bad Düben

Hunderte Menschen schlenderten am Sonnabendabend durch die Innenstadt. Viele Geschäfte hatten zum Nachtshopping offen und präsentierten ihren Kunden Außergewöhnliches und Skurriles. Es war wieder Nachtshopping. Zum sechsten Mal inzwischen. Auch Daniela Schmidt samt Töchter aus Reibitz waren gekommen, weil sie Freundin Doreen aus Bad Düben überredet hatte, mal vorbeizuschauen. „Das Nachshopping ist eine Superidee. Es könnten vielmehr solche Aktionen stattfinden“, sagte die Reibitzerin. Bei Klaus Littmann im gleichnamigen Lederladen in der Friedensstraße wurden sie auch noch fündig. Denn der Geschäftsmann hatte sich für den Erlebniseinkauf etwas ganz besonders einfallen lassen. „Wir machen heute Schuhweitwurf. Jeder Kunde kann mit sogenannten Wagenschuhen, das sind Schuhe für Babys, seine Rabattprozente erwerfen. Zwischen fünf und 15 Prozent sind da drin. Wir machen bei so etwas immer gern mit. Denn wir freuen uns über jegliche Belebung in der Innenstadt“, erklärte Littmann.

Ausgefallene Aktionen in den Läden

Viele Geschäfte, auch wenn längst nicht alle, beteiligten sich in diesem Jahr. Die, die mitmachen haben sich einiges einfallen lasse, um die Kunden in ihre Geschäfte zu bekommen. So gab es Augenbrauenstyling bei Körper und Seele Kosmetik oder einen neuen Look im Friseurgeschäft „La Belle“ am Markt, ein großes Sternesuchen im Blumenladen von Steffi Noack, eine Shisha-Vorführung im Trendy Drugstore, Überraschungen bei Mabelmoden und im Schreibwarengeschäft in der Kirchstraße und bei Neubert Orthopädie-Technik konnten Interessierte den Preis für die neuen Bequemschuhe mit einem Los selbst bestimmen.

Auch Daniela Droske-Peschel vom elana-Strickdesign hatte im Vorfeld geplant „Bei mir sollte ein Klavierspieler musizieren. Aber er musste kurzfristig absagen. Aber die Kunden kommen trotzdem und kaufen meine selbsgestrickten Mützen und Schals“, so Droske-Peschel. Die ausgefallenen Winterassesoires kamen auch bei Annemarie Wartenburger gut an. Die ehemalige Ärztin schlendert gerne durch die Altstadt. „Ich stricke auch gerne. Meistens bekommen die Enkel dann die Mützen und Socken“, sagte die Bad Dübenerin.

Flammenshow auf dem Paradeplatz

Glühwein gegen eine Spende für die Heidegrundschule und selbstgebackene Plätzchen samt Rezept hielt Carola Lohan in ihrem Geschäft am Paradeplatz bereit. Ihr Geschäft war schon vor dem eigentlichen Startschuss gut gefüllt. „Ich bin begeistert von der Resonanz. Ich finde das Nachtshopping eine gute Sache. Vielleicht sollte es man nächstes Jahr bereits am Freitagabend als sogenanntes After-Work-Shopping machen. Da kommen vielleicht noch mehr Leute“, sagte die Inhaberin. Auch bei den Kunden kommt Aktionsabend. „Wir haben viel Spaß, weil es überall Glühwein, Sekt oder auch einen Whiskey gibt“, freute sich Werner Händler aus Eilenburg. Doch die wohl größte Party des Abends stieg bei Sabine Jörke im Reisebüro „2PS“. Hier lud die Reiseexpertin zur Westernparty mit Countrysänger Jörg Sattler, leckeren Häppchen und literweise Hochprozentigem ein, der von den Cowgirls Silke, Annett und Peggy den Kunden kredenzt wurde. Zum Abschluss präsentierten die Feuerfrauen Viane und Sylva ihre Kunst mit den Flammen am Paradeplatz.

Nachtshoppingorganisatorin Rowena Hiersemann von der Stadtinformation ist zufrieden mit der Resonanz. „Es ist jedes Jahr nicht einfach die Geschäftsleute zu animieren. Dennoch konnten wir dieses Jahr wieder einiges auf die Beine stellen“, so Hiersemann. Das Nachtshopping ist neben dem Weihnachtsmarkt eine der Aktionen, die von einst vier, die zur Belebung der Innenstadt initiiert wurden, übrig geblieben ist. Bad Düben treibt’s bunt und Bad Düben blüht, gibt es nicht mehr. Der Grund war mangelnde Kunden-Resonanz.

Von Steffen Brost