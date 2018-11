Bad Düben

Die erste SupaGolf-Saison im Bad Dübener Kurpark ist vorbei. Über 1000 Gäste haben die neue Spieleattraktion bereits ausprobiert, darunter auch viele Wiederholungstäter. Jetzt ist erst einmal Winterpause, Ende Oktober wurden Bälle und Schläger für die kalte Jahreszeit eingemottet. Für alle Verantwortlichen Zeit, Bilanz zu ziehen. Ole Hartjen, Kurdirektor und Geschäftsführer der Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide mbH, ist sehr zufrieden mit der Premierensaison. „Es gab durchweg positive Rückmeldungen von Jung und Alt gleichermaßen. Wir werden das nächstes Jahr natürlich fortsetzen“, so Hartjen.

Nächstes Jahr sollen die Öffnungszeiten an den Wochenenden verlängert werden. Quelle: Steffen Brost

Auch Christoph Schiroky, vom Fitnessstudio im Heide Spa, wo das gesamte Spielematerial ausgeliehen wird, kann nur Positives berichten. „Es gab in der ganzen Saison an den geöffneten Tagen keinen spielfreien Tag, da auch das Wetter gut mitgespielt hat. SupaGolf ist beliebt besonders bei Familienfeiern, Schulklassen, Junggesellenabschieden, bei Vereinen und Firmen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt, insbesondere mit Frau Richter von der Touristinformation war sehr gut“, blickte Schiroky zurück.

Dauerhitze hat Bewirtschaftung schwierig gemacht

Doch es gab auch ein paar kritische Punkte. Denn die sommerliche Dauerhitze mit wochenlangen Temperaturen um die 30 Grad und fehlendem Regen hat die Bewirtschaftung für die Stadt nicht ganz einfach gemacht, denn dadurch wurde es immer schwerer, durchgängig gute Spielbedingungen zu gewährleisten. „Wir werden in den nächsten Wochen mit der Stadt ein Feedbackgespräch machen und die Planungen für die nächste Saison absprechen, um dann wieder einen guten Start 2019 zu haben“, kündigte Hartjen an.

Nächstes Jahr längere Öffnungszeiten

Auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster, die das SupaGolf in die Stadt holte, freute sich über den Ansturm im ersten Jahr. „Das ist eine Bestätigung, dass wir mit dem Spiel auf das richtige Pferd gesetzt haben. Es gab kaum Kritik von den Spielern, nur hier und da ein paar konstruktive Hinweise, die wir aufnehmen. Mit den Besucherzahlen bin ich sehr zufrieden, wenn man bedenkt, dass die Hitze im Sommer teilweise ganz schön hoch war. Eines steht jetzt schon fest. Im kommenden Jahr werden wir die Öffnungszeiten, auf Wunsch vieler Spieler, an den Wochenenden verlängern, da es abends ja länger heller ist“, so Münster. Das Bad Dübener Stadtoberhaupt strebt an, dass es irgendwann noch die eine oder andere neue Spieleattraktion in der Stadt gibt.

Von Steffen Brost