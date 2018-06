Bad Düben

Nicht mal eine viertel Stunde dauerte es, da hatte der Stadtrat von Bad Düben seine zusätzliche Sitzung am Dienstagabend beendet, alle drei Punkte abgenickt. Und darum ging es:

NVA-Brachen – wie weiter?

Militärbrache an der Durchwehnaer Straße: Nachdem sich die Hoffnungen auf eine millionenschwere Förderung durch das Integral-Programm zerschlagen hatten, suchte die Stadt nach Förder-Quellen, um auf dem Gelände im Osten die maroden Gebäude der ehemaligen NVA-Kaserne abzureißen. „Bis vor sechs, sieben Wochen ha300tten wir keine Aussicht auf Fördermittel aus dem Landesbrachenprogramm“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Jetzt gab es das Signal, dass wieder Geld da und damit eine 90-Prozent-Förderung für das Drei-Millionen-Euro-Projekt möglich ist. Auf der Brache befinden sich fünf mehrgeschossige, nicht mehr sanierungsfähige Plattenbauten, einstige NVA-Unterbringungsgebäude im Baustil der 1970er-Jahre, eine NVA-Küche und eine Militärhandelsorganisation. Die Gebäude sollen abgerissen und so Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung des Areals geschaffen werden. Bis Ende des Jahres muss der Abriss erfolgt sein.

Freibad wird teurer

Natur-Sport-Bad: Einstimmig beschlossen wurde auch die Finanzierung von 300 000 Euro Mehrkosten, mit denen bei der derzeit zu erwartenden Kostenentwicklung zu rechnen sei. Bereits jetzt sei das Projekt mit Abbruch und Herstellung der Beckenwände, so Bauamtsleiter Thomas Brandt, um 48 000 Euro teurer als geplant. Für 2,5 Millionen Euro hatte die Stadt 2016 einen Fördermittelantrag eingereicht, die übergeordnete Bauprüfstelle hat aber festgestellt, das 2,7 Millionen Euro förderfähig wären, mehr als durch den Fördermittelgeber abgedeckt sind.

Auch die Obermühle verschlingt mehr Geld

Schauwerkstätten: Aufgrund zusätzlicher Planungskosten, die nach dem Tod des ersten Architekten sowie anzupassender Planungen, die im Zusammenhang mit der Umprojektierung von Sanierung auf Neubau und den Forderungen des Denkmalschutzes notwendig wurden, haben sich Mehrkosten von rund 366 000 Euro ergeben. Darüber hinaus soll das Vorhaben 2019 mit der Errichtung einer Wasserradanlage zwischen Wohnhaus und Mühle sowie einer Schmiede im Außenbereich erweitert werden. Macht weitere 210 850 Euro. Hierzu wurde ein Finanzierungsbeschluss gefasst.

Von Kathrin Kabelitz