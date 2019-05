Durchwehna

Am Sonntag (5. Mai) lädt der Verein Dübener Heide von 10 bis 17 Uhr traditionell zum Naturparkfest an der Friedrichshütte zwischen den Kurstädten Bad Düben und Bad Schmiedeberg ein. Um 10 Uhr eröffnet das Blasorchester der Bundespolizei Berlin das Fest und spielt in gemütlicher Biergartenatmosphäre auf. Die Besucher können über einen bunten Frühlingsmarkt schlendern, auf dem einheimische Händler ihre Produkte präsentieren. Zudem wird auf der Bühne ein vielfältiges Unterhaltungsprogramm geboten, unter anderem mit Darbietungen der Schalmeienkapelle Lindenhayn, der Wolgadeutschen Theatergruppe des Christophorushauses Wolfen-Nord und der Sportgruppe Glaucha/Hohenprießnitz des Sportvereins Zschepplin. Ponyreiten und Kremserfahrten runden das bunte Programm ab.

Von LVZ