Immer wieder kommt es durch Hitze und Trockenheit zu Feldbränden in Nordsachsen: In den vergangenen Wochen wurden im Landkreis an manchen Tagen vier bis sechs oder sogar noch mehr Einsätze gezählt. Wir haben uns einmal mit Feuerwehrleuten aus Delitzsch, Oschatz, Eilenburg und Bad Düben unterhalten, wie sie und ihre Familien mit dem Stress umgehen.