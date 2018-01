Neue Ausstellung im Bad Dübener Naturparkhaus

Bad Düben. Verbunden mit den besten Wünschen für das neue Jahr hieß Torsten Gaber die Gäste im Naturparkhaus herzlich willkommen. „Wir beginnen 2018 mit einem farbenfrohen Angebot“, so seine Worte zu Beginn der Vernissage, die am Freitagabend viele Gäste in die Ausstellungsräume lockte.

Ja, es war tatsächlich verlockend, jetzt in der grauen Jahreszeit den Blick über die bunten Bilder von Anke Jahn aus Eilenburg schweifen zu lassen. Der Gast sah die weite Muldeaue mit dem sich schlängelnden, landschaftsprägenden Fluss, eine alte Eiche bei Torfhaus, ein Birkenwäldchen in der Dübener Heide und den Eilenburger Stadtpark, um nur Einiges zu nennen. Richtig gute Laune machte das größere Bild mit dem bunten Herbstlaub, das Anke Jahn auch als ihr Lieblingsbild betitelte. Nach ihrem Lieblingsort in der Dübener Heide gefragt, nannte die Hobbymalerin den Raum Battaune in Richtung Torfhaus, wo es in der Natur immer wieder Neues zu entdecken gäbe.

Durch Wald und Flur

In ihrer Freizeit streift Anke Jahn, die im Eilenburger Krankenhaus als OP-Schwester arbeitet, oft durch Wald und Flur. „Ich gehe gern wandern und habe immer mein Skizzenbüchlein dabei“, verrät die 58-Jährige, die hin und wieder auch gern auf den Auslöser einer Kamera drückt. Doch ihre besondere Leidenschaft ist die Malerei. Im Naturparkhaus präsentiert die Hobbykünstlerin aktuell hauptsächlich Landschaftsbilder, also einen kleinen Ausschnitt ihres breiten künstlerischen Schaffens.

Was die Techniken anbelangt, so liegen ihr Acryl, Aquarell und Kohlzeichnungen und gern versucht sie sich auch in Collagen. „Doch mein Hauptaugenmerk liegt auf der Pastellmalerei“, ist sich Anke Jahn sicher. Wer die Werke dieser Schau bewundern möchte, kann das bis zum 28. Februar tun.

Von Heike Nyari