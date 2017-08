Neue Ausstellung im Naturparkhaus Bad Düben zeigt Tier- und Landschaftsaufnahmen

Bad Düben. Die Natur und der behutsame Umgang mit ihr liegt ihnen am Herzen, deshalb engagieren sie sich seit Jahren ehrenamtlich im Naturpark Dübener Heide. Und genau diese Gedanken bringen die von Ronny Papenfuß geleitetete Gruppe von rund 20 Frauen und Männer regelmäßig zusammen. Ein Verein sind sie nicht, einen Namen gegeben haben sie sich vor kurzem dennoch: Naturfreunde Bad Düben.

Naturfreunde stellen sich vor

Wer die Natur und die Tiere liebt, der hält die Schönheiten gern mit der Kamera fest. Und so gibt es unter den Mitgliedern einige leidenschaftliche Hobby-Fotografen. Ab Freitag zeigt eine neue Ausstellung im Bad Dübener Naturparkhaus einige der fantastischen Tier- und Landschaftsaufnahmen aus der Dübener Heide und aus der idyllischen Auenlandschaft der Mulde. Hinzu kommen Fotografien aus der angrenzenden Oranienbaumer Heide und der beeindruckenden Goitzsche-Region. Der Betrachter erfährt aber auch etwas über die Menschen hinter der Kamera, die sich als Naturfreunde Bad Düben engagieren. Vertreten sind unter anderem Biberrevierbetreuer, Mitstreiter des Naturpark-Projekts Engagement 2020 oder Aktive im Kranichschutz.

Experten halten Themen-Abende

In ihrer Freizeit beteiligen sie sich beispielsweise an Arbeitseinsätzen in Naturschutzgebieten, an Wasservogelzählungen oder am Wildkatzenmonitoring. Vortragsabende werden ebenso von Experten organisiert, so über Eidechsen, Spinnen, Fledermäuse, Amphibien, Kraniche, Biber und Schmetterlinge.

Naturparkhaus Bad Düben, Neuhofstraße. Ausstellungseröffnung am Freitag, dem 1. September um 19 Uhr

Von Kathrin Kabelitz