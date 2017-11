Neue Ausstellung in Bad Düben mit Akt- und Naturfotografien stößt auf großes Interesse

Im Naturparkhaus der Dübener Heide in Bad Düben ist seit Sonntag eine neue Ausstellung zu sehen. Claudia Melzer, die seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten mit ihrer Familie in Bad Düben lebt, präsentiert Motive aus zwei Bereichen: Gezeigt werden Fotos von den Azoren sowie Aktfotografien. Das Besucheinteresse war am ersten Tag groß.