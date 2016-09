Bad Düben. Die Arbeiten am Windmühlenweg in Bad Düben nähern sich dem Ende. Beim Aldi-Markt, der an der Ecke Windmühlenweg/Postwegentsteht, nimmt der Bau dagegen erst noch richtig Fahrt auf. Wie Torsten Spaller, Expansionsleiter bei Aldi Nord, auf Nachfrage der LVZ informierte, ist die Bodenplatte für das neue Gebäude inzwischen fertig. Nach dem Abarbeiten einiger baulicher Herausforderungen „kann nun in den nächsten Tagen die Montage der Fertigbetonstützen beginnen“. Der Rohbau sollte damit, so Spaller weiter, bis Mitte Oktober stehen.

Die Eröffnung des neuen Marktes werde nun für Februar 2017 angestrebt. Zeitgleich schließt dann auch der bisherige Markt in der Schmiedeberger Straße. Mit dem Umzug des Aldi auf die andere Seite des Wohngebietes ist eine Vergrößerung der Verkaufsfläche um 169 auf dann 799 Quadratmeter verbunden. Die derzeit neun Mitarbeiter werden auch im neuen Markt, den sich Aldi eine höhere sechsstellige Summe kosten lässt, beschäftigt.

Aldi, der wie andere Handelsketten auch, derzeit massiv in die Qualität der Warenpräsentation investiert, baut im Altkreis Delitzsch auch an anderen Standorten. So wird der neue Markt in Delitzsch im November eröffnet. In Eilenburg laufen ebenfalls die Planungen. Hier soll der Aldi auf dem Berg im nächsten Jahr, ebenfalls nur wenige Meter vom alten Standort entfernt, größer errichtet werden.

Von Ilka Fischer