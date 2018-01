Neuer Förderverein will Kirchgemeinde in Bad Düben unterstützen

Bad Düben. Pfarrer Karl-Heinz Uth brachte es in seiner Predigt am letzten Sonntag in der Dübener Stadtkirche auf den Punkt: „Es gibt viel für uns zu tun, als Christen in der Gemeinschaft.“ Pastor Uth, längst im Ruhestand, predigte als Gastpfarrer über den Paulus-Brief an die Römer, in der dieser die Zustände im alten Rom beklagt und für ein neues Miteinander wirbt. Er hätte aber auch genauso über die aktuellen Zustände im Kirchenkreis predigen können.

Denn hier gibt es derzeit einiges zu tun. Die Aufgabenliste ist seit dieser Woche nicht kleiner geworden: Vikar Stephan Hoberg, eigentlich als Pfarrer für die Entsendungsstelle Bad Düben/Eilenburg vorgesehen, gab seinen Abschied bekannt. Nur noch bis 31. März ist der 29-Jährige vor Ort. Danach stehen die Gemeinden erstmal wieder ohne eigenen Pfarrer da. Die Doppelbelastung der geteilten Pfarrstelle soll angeblich nicht der Grund für Hobergs Demission gewesen sein. Er sehe seine Zukunft derzeit generell nicht im Pfarrdienst, hieß es.

Dübener sollen mit Spenden Gemeindeleben unterstützen

Ungeachtet der neuen Aufregung, wollen die Dübener nun eigene Wege gehen. Seit September letzten Jahres ist ein Flyer im Umlauf, der für die Gründung eines Gemeinde-Fördervereins wirbt. Beklagt wird in dem Papier, das mit der Reduzierung des Kirchenkreises auf nur noch eine halbe Pfarrstelle für Bad Düben die bisherige Aufgaben und Angebote nicht mehr zu leisten sind. Zugleich wird aber auch für einen Neuanfang geworben: Ein Förderverein soll Spenden sammeln, damit personell und inhaltlich neuer Schwung ins Gemeindeleben kommt. „Um die Lasten für das einzelne Gemeindemitglied möglichst gering zu halten, ist es erforderlich, dass sich viele Menschen beteiligen“, heißt es darin. Auf der Rückseite des Flyers werden die Dübener gebeten, eine Summe einzutragen, mit der sie den neuen Verein unterstützen wollen.

Mit diesem Flyer wirbt die Dübener Gemeinde für den neuen Förderverein. Quelle: Olaf Majer

Gemeindekirchenrat mit Resonanz zufrieden

Der Rücklauf der Aktion hat den Gemeindekirchenrat hoffnungsvoll gestimmt. „Die Resonanz war gut, viele haben Unterstützung signalisiert“, sagt Ratsvorsitzender Wolfgang Rieger. Genaue Zahlen sollen nächste Woche genannt werden. Am Mittwoch will sich der Förderverein der Gemeinde offiziell gründen. Um 18.30 Uhr sind die Dübener herzlich eingeladen ins Lutherhaus. Hier soll unter anderem die Satzung vorgestellt werden. Der Vereinszweck wurde inzwischen breiter gefasst und reduziert sich jetzt nicht allein auf die Pfarrstellen-Finanzierung. „Zur Stärkung des Gemeindelebens in Bad Düben und dem Kirchspiel Tiefensee“ soll jetzt der Auftrag sein. Am Mittwoch wird auch klar sein, welches Gesicht der künftige Vereinsvorstand hat, es soll mehrere Interessenten geben. Ein bekanntes Mitglied hat der neue Fördereverein übrigens schon: Pfarrer Uth hatte beim ersten Info-Abend der Kirchgemeinde im September spontan gesagt: „Ich mache mit!“.

