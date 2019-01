Schnaditz

Umgeben von Raureif präsentiert sich derzeit bei frostigen Temperaturen Schloss Schnaditz – kein Wunder, dass dies auch so manchen potenziellen Schlossherren anlockt. Denn das Schloss bei Bad Düben steht zum Verkauf. So waren Anfang der Woche zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit einem Interessenten in den Räumlichkeiten der drei Schlossflügel unterwegs. Sie besichtigten auch die Brennerei, stiegen bis ins Dachgeschoss hinauf und bis in den untersten Keller hinab.

Zwangsräumung

Bisher hatte die Stadt mit Investoren kein Glück: So hatte Schloss Schnaditz zuletzt durch eine Zwangsräumung für Aufsehen gesorgt. „Was hier geplant war, wäre schon die ideale Nutzung gewesen“, spielte Bürgermeisterin Astrid Münster kürzlich auf das ambitionierte Ziel an, mit dem die amerikanische Investorengruppe 2014 angetreten war: den Umbau des Schlosses zum Hotel- und Gastronomiebetrieb. „Was wir gelernt haben ist, darauf zu achten, wenn Ausländer das Schloss kaufen, muss zwingend jemand dabei sein, der sich mit deutschem Baurecht auskennt.“ Münster hatte im Vorfeld schon mehrfach betont, dass mit dem Ausstieg von Architekt Manfred Pawlik 2016 das Projekt zum Scheitern verurteilt gewesen sei, weil eben niemand da war, der mit den deutschen Gesetzen etwas anfangen konnte.

Immer mal wieder Anfragen

Zur Nutzung der Räume gäbe es immer mal wieder Anfragen. Und auch manche Idee: Kinderhotel, Jugendherberge, Ausbildungsstätte für Jugendliche. „Am Ende muss es finanzierbar sein“, so Münster. Deshalb gäbe es auch keine Ambitionen der Stadt, sich vordergründig einzubringen. Die Stadt habe mit Freibad, Schauwerkstätten oder Burg derzeit ausreichend Projekte, die Zeit und Geld kosten.

Von Heike Nyari und Kathrin Kabelitz