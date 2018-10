Bad Düben

Die Bad Dübener Feuerwehr bekommt ein neues Boot. Der Verwaltungsausschuss hat dies bereits vor einiger Zeit beschlossen. Da aber noch einige Fragen offen waren, gab Wehrleiter Thomas Haberland am Abend vor dem Stadtrat noch einmal detailliert zur der von der Feuerwehr mit vorbereiteten Ausschreibung.

Gekauft werden soll ein rund 220 Kilogramm schweres Mehrzweckboot aus Aluminium. Die Wehrleitung habe sich bewusst für ein Flachwasserboot ausgesprochen. Es verfüge auch über eine Bugklappe, die beispielsweise im Hochwasserfall als Einstiegsluke für Rollstuhlfahrer genutzt werden könne. Zudem, so Haberland, habe man zusätzliche Halterungen montieren lassen, sodass mit sechs bis acht Leuten ein eventuell notwendiger Transport auch auf unbefestigten Wegen möglich ist. Er habe bei der Feuerwehr Deggendorf Erkundungen eingeholt, die vor einiger Zeit mit massiven Hochwasserproblemen zu kämpfen hatte. Diese habe ein solches Boot seit 2012 im Einsatz und damit gute Erfahrungen gemacht.

Boot sollte erst 2019 gekauft werden

Der Erwerb des Bootes war eigentlich erst für 2019 geplant. Notwendig ist er, weil die Schlauchboote der Wehr porös sind und die Luft nicht mehr halten. Sachsen habe aber dann zusätzliche Fördermittel für die Feuerwehren in diesem Jahr bereitgestellt, „der Landkreis hat uns gebeten, zu prüfen, ob die Eigenmittel noch in diesem Jahr abgedeckt werden können“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). 75 Prozent werden gefördert. Der Eigenanteil wird durch Einsparungen beim Umbau und der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Tiefensee gedeckt.

An fünf Firmen wurden die Ausschreibungsunterlagen verschickt. Nur die Firma Nordland Hansa GmbH hat ein Angebot für ein Alu-Boot, Außenbordmotor und Trailer für rund 26 100 Euro abgegeben, optional plus Steuerstand und Geräteträger. Der soll nun mit beschafft werden. Gesamtkosten: rund 27 100 Euro. Bürgermeisterin Münster wird den Auftrag jetzt auslösen.

Von ka