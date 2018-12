Bad Düben

Das erste der neuen Einsatzschiffe der Bundespolizei steht mit der Taufe auf den Namen „ Potsdam“ auf der Fassmer Werft in Berne kurz vor der Inbetriebnahme. Zwei weitere folgen. „Eines wird den Namen Bad Düben tragen und so die Verbundenheit mit dem nordsächsischen Standort der Bundespolizei zeigen“, freut sich der nordsächsische Bundestagsabgeordnete Marian Wendt ( CDU), der sich beim damaligen Innenminister Thomas de Maizière dafür eingesetzt hatte, dass wieder ein Einsatzschiff der Bundespolizei den Namen der Heidestadt trägt.

Die Potsdam wurde als erstes von drei Schiffen getauft

16 Monate nach der Kiellegung als symbolischem Baubeginn wurde nun die Fertigstellung des ersten Schiffes auf der Werft gefeiert. Noch vor wenigen Wochen war der Neubau der „ Potsdam“ hinter einem Gerüst verborgen und lediglich mit einer matten Rostschutzfarbe bedeckt. Nun ist das Schiff vollständig im neuen Design der Wasserfahrzeuge der Bundespolizei mit kobaltblauem Rumpf lackiert. Nach der Taufe schließt sich eine etwa dreimonatige Inbetriebnahme und Erprobungsphase an. Danach wird die Bundespolizei See das Schiff übernehmen.

Neue Bundespolizei Schiffe entstehen bei der Fassmer-Werft in Berne bei Bremen Quelle: LNLN

Die alte „ Bad Düben“ hatte 27 Jahre Dienst geleistet, war an internationalen Übungen beteiligt und diente als Kulisse für die Fernsehserie „Küstenwache“ auf der Ostsee. Da das Polizeischiff nicht mehr den Anforderungen des Schiffs-TÜV genügte, musste es stillgelegt werden. Die neue „ Bad Düben“ soll im Herbst 2019 in Neustadt bei der Bundespolizei in Dienst gestellt werden. Das Einsatzgebiet des neuen Schiffes ist jedoch in ganz Europa.

Neue Klasse von Einsatzschiffen bei der Bundespolizei

Die „ Bad Düben“ gehört zusammen mit den Schwesterschiffen „ Bamberg“ und „ Potsdam“ zur neuen Klasse von Einsatzschiffen der Bundespolizei. Mit einer Verdrängung von rund 1800 Tonnen sind es die größten Einheiten der Polizei in Deutschland. Dabei handelt es sich um Korvetten, die mit einem Hubschrauberlandedeck ausgestattet sind, auf dem auch der größte Hubschrauber der Bundespolizei, die „Super Puma“ sicher starten und landen kann. Diese Fähigkeit besitzt bisher kein anderes deutsches Behördenschiff. Zudem gibt es Bord Staumöglichkeiten für Container und Platz für Missionsmodule. Ziel ist, dass die Neubauten für eine Vielzahl von Einsatzanforderungen genutzt werden können. Dazu gehört auch der Einsatz im Rahmen der Grenzschutzagentur Frontex.

Von LVZ