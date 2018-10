Bad Düben

In dem zentrumsnahen Grundstück Torgauer Straße in Bad Düben schieben und schaufeln seit April die Bagger. Inzwischen liegen die Versorgungsmedien unter der Erde, lässt sich erkennen, wo die Zufahrt zu den rund 30 geplanten Einfamilienhäusern erfolgen soll. Der Investor, die Firma Baukonzept GmbH mit Niederlassungen in Schönwölkau und Karlsruhe, hat für das 25 000 Quadratmeter große Mischgebiet im Frühjahr den Erschließungsvertrag mit der Stadt unterschrieben. Seit Längerem werden die Grundstücke auf dessen Homepage angepriesen. Demnächst dürften hier die ersten Häuser wachsen können. Der Investor selbst, der sich bei der derzeitigen Marktlage wohl keine Sorgen über den Verkauf machen muss, wollte aber gegenüber der LVZ keine Aussagen treffen.

Markt ist leer gefegt

Fest steht, so weiß die zuständige Bauamtsmitarbeiterin Heike Dietzsch, dass „immer wieder Anfragen von Bauwilligen reinkommen“. Doch der Markt in Bad Düben ist ziemlich leer gefegt, auch wenn es in der Stadt mit dem Gebiet Reinharzer Straße (Waldkrankenhaus) ein weiteres bereits voll erschlossenes Gebiet gibt, in dem voraussichtlich ab Frühjahr 2019 bis zu neun Plätze bebaut werden können. Das schlägt sich auch in den Preisen nieder. Inzwischen werden in der Kurstadt, wo noch vor wenigen Jahren Grundstücke für 40 bis 70 Euro je Quadratmeter gehandelt wurden, dreistellige Beträge aufgerufen.

In dem Gebiet Torgauer Straße, in dem prinzipiell auch zwei- und dreigeschossiger Wohnungsbau, aber auch Gastronomie und sogenanntes nicht störendes Gewerbe Platz finden könnten, verweist ein Schild auf den hier ansässigen Gebraucht- und Konkurswaren Ritter.

Lösung für das Ritter-Unternehmen in Sicht

Die Zukunft des Unternehmens mit vier Mitstreitern hing geraume Zeit in der Schwebe. Inzwischen schaut Petra Ritter aber optimistisch in die Zukunft. „Gemeinsam mit der Stadt haben wir eine Lösung gefunden“, möchte sie sich bei dieser bedanken. Auch mit dem neuen Vermieter hätte es erste konstruktive Gespräche gegeben. „Damit“ so führt sie aus, „werden wir in naher Zukunft in die Schmiedeberger Straße umziehen.“ Ein genauer Umzugstermin stehe allerdings noch nicht fest.

Wie berichtet, möchte die Stadt an der Schmiedeberger Straße für das Gebiet mit der ehemaligen Mafah-Halle einen Bebauungsplan aufstellen. Den Entwurf, der Wohnen und Gewerbe zulässt, wird der Stadtrat auf seiner morgigen Sitzung beraten und dann auslegen.

Von Ilka Fischer