Bad Düben

Die Niederschläge der letzten Wochen und Monate tendieren gefühlt gen Null. Dazu gesellten sich heiße Sommertage mit Temperaturen, die mittlerweile die 30 Grad überschritten haben. Hier und da flaute auch noch ein warmer Wind auf, der noch die letzte Restfeuchte aus den Böden saugte. So ein besonderer Wettercocktail bleibt nicht ohne Folgen. Die Bäche und Flüsse im Landkreis Nordsachsen führen extreme Niedrigwasser.

Alte Brückenbauteile

In Bad Düben beträgt der Pegel der Mulde nur noch 1,48 Meter. Unmittelbar neben der großen Muldebrücke ragt nun eine große rechteckige Fläche aus Steinen und Schotter hervor. Dabei handelt es sich um einen alten Brückenpfeiler, der mitten im Fluss stand. Nachgefragt bei Stadtchronist Lutz Fritzsche ist zu erfahren, dass es sich um die Brücke handelt, die 1945 gesprengt wurde. Seiner Aussage nach war es die einzige Bad Dübener Brücke, die aus Steinen gebaut war. Die Vorgänger bestanden aus Holz und die beiden Nachfolger – also die aus DDR-Zeit und die jetzige mit den markanten Bögen – sind Stahlkonstruktionen.

Pfeilerfundament schon lange zu sehen

Lutz Fritzsche kann sich auch daran erinnern, dass das Pfeilerfundament in den letzten zurückliegenden Jahrzehnten immer mal wieder kurz zum Vorschein kam. Aber, so lange wie in diesem Jahr, sei es wohl noch nicht vorgekommen. Mit Blick auf dieses Bild, was den Niedrigstand der Mulde zeigt, sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern streng verboten ist.

Von Heike NYari