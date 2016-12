Bad Düben. Wegen fahrlässiger Körperverletzung muss sich nun ein 35 Jahre alter Opel-Fahrer verantworten, der am Mittwoch in Bad Düben mit seinem Pkw mit einem Funkstreifenwagen zusammengestoßen war. Das teilte die Polizei mit. Der Mann sei gegen 15 Uhr auf dem Körbitzweg in Richtung Eilenburger Straße gefahren. Dort habe er dann die Vorfahrt des Polizeiautos, das von Eilenburg nach Bad Düben unterwegs war, nicht beachtet. Es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurde die 29 Jahre alte Beifahrerin im Opel leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Von kasto