Hohenprießnitz. Im Schloss Hohenprießnitz wurde in den vergangenen Jahren viel bewegt. Seit Donnerstag gibt es hier eine Ausstellung des MediClin Waldkrankenhauses „Orthopädie bewegt“. 17 großformatige schwarz-weiße Fotos der Leipziger Fotografin Sibylle Kölmel dokumentieren den Klinik-Alltag – objektiv und dokumentarisch, dabei trotzdem emotional.

Dass „kein einziges Foto gestellt ist“, hebt die Fotografin hervor. „Im Idealfall, so beschreibt sie ihre Herangehensweise, „merken die Leute nicht, dass ich dabei bin.“ Dennoch oder gerade deshalb gelang ihr beispielsweise unter dem Titel „Fokus: Hygiene“ eine Aufnahme vom synchronen Händewaschen dreier Mitarbeiter oder auch von Operation und Reinigung, bei denen die Konzentration der Akteure auf ihre Aufgaben ins Auge springt. Dass sie an den zwei Tagen vor Ort viel Einfühlungsvermögen bewies, bestätigte die Chefärztin Dr. Jacqueline Repmann aus eigener Sicht. Orthopädie, so führte sie weiter aus, bewege gleich in mehrfacher Hinsicht. Zwar gehe es in erster Linie darum, dass sich der Patient nach der Behandlung wieder bewegen kann. „Doch den Patienten bewegen auch viele Fragen“, so die Chefärztin. „Wie lange hält das Gelenk, kann ich nachher noch Auto fahren, bekomme ich eine Reha und kann ich diese in Düben machen?“ Auch die kaufmännische Verwaltung und nicht zuletzt die Aktionäre der Asklepsios-Gruppe, zu der die MediClin gehört, bewege vieles. Dazu gehöre eine gleichmäßige Klinik-Auslastung. Doch Patienten, so plauderte die Chefärztin aus Erfahrung, seien im Sommer lieber im Garten oder auch auf Mallorca.

Dass die Ausstellung im Kunstraum des Barockschlosses jetzt bis Juni zu sehen ist, hat übrigens auch was mit Bewegung zu tun. Denn Constantin Sauff, für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und Ideengeber für das Projekt, nahm auf seinem Arbeitsweg zwischen Bad Düben und Leipzig auch mal den Umweg über Hohenprießnitz. „Da ist mir das Schloss sofort ins Auge gefallen.“ Nur wenige Wochen später hatte er die Zusage, zwei Räume samt notwendigen Staffeleien für einen kleinen Unkostenbeitrag mieten zu können. Die Ausstellung kann während der öffentlichen Führungen oder bei Veranstaltungen besichtigt werden. Gruppen können unter Telefon 09405/50150 Termine vereinbaren. Später sollen die Fotos im Waldkrankenhaus Platz finden.

Von Ilka Fischer