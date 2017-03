Tiefensee. Die Einwohner des Bad Dübener Ortsteils Tiefensee trauern um ihren langjährigen Ortsvorsteher Klaus Pätz. Wie jetzt bekannt wurde, ist der 61-Jährige am Sonnabend nach langer, schwerer Krankheit gestorben.

Schon zu DDR-Zeiten arbeitete Pätz, der gemeinsam mit seiner Frau einen Freizeit-Reiterhof führte, im Gemeinderat mit. Seit August 2001 übte er den Posten des Ortsvorstehers im 300-Seelen-Ort aus. Übernommen hatte er ihn von Helmut Gräfe, der bis zur Eingemeindung nach Bad Düben 1999 als Bürgermeister und später ehrenamtlicher Ortsvorsteher über 36 Jahre im Amt war. Aus dem einen Jahr, das Klaus Pätz zunächst anstrebte, wurden mehr als 15. Und das mit großem Einsatz: „Er hatte immer einen guten Kontakt zur Bevölkerung und ein offenes Ohr für die Probleme“, sagt Hans-Jürgen Küster, der Klaus Pätz seit dessen Erkrankung als Ortsvorsteher vertritt. „Sein Tod ist ein großer Verlust für uns“, so Küster.

Themen wie die Breitbandversorgung des ländlichen Raumes lagen ihm sehr am Herzen. Auf in seinem Ortsteil Geschaffenes wie den neuen Spielplatz oder die sanierte Kirche war er sehr stolz, ebenso auf den Zusammenhalt im Dorf und die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die Unterstützung der Vereine oder die aktive Feuerwehr. Drangeblieben ist er mit dem Ortsrat auch an Dauer-Themen wie dem neuen Feuerwehr-Gerätehaus oder der direkten und sicheren Verbindung für Radler über Schnaditz nach Bad Düben.

Der passionierte Hobby-Imker war sehr naturverbunden. Seit Jahren leitete Klaus Pätz zudem die Jagdgenossenschaft Tiefensee als Jagdvorsteher.

Von Kathrin Kabelitz