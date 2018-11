Bad Düben Hilfstranport - Päckchen packen für Kinder und Bedürftige in Moldawien Das gehört zu den Weihnachtsvorbereitungen in Eilenburg, Bad Düben und in Laußig: Päckchen packen und Hilfsgüter verstauen für Tiraspol. Auch dieses Jahr ist wieder aktive Mithilfe gefragt.

Januar 2018: Die Spenden, die vom Lionsclub in Eilenburg und Umgebung gesammelt wurden, kommen bei Bedürftigen in der Region Tiraspol an. Auch in diesem Jahr wird wieder gesammelt. Quelle: privat