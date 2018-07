Bad Düben

Nach einem Angriff auf einen 31 Jahre alten Mann aus Pakistan in Bad Düben prüft die Polizei, ob der Straftat ein politisches Motiv zugrunde liegt. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen und in enger Abstimmung zwischen dem Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum des Landeskriminalamtes Sachsen und der Staatsanwaltschaft Leipzig geführt, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Der Angriff habe sich bereits in der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag gegen 3.30 Uhr ereignet.

Festival besucht

Der Pakistaner hatte gemeinsam mit zwei Freunden ein Festival auf der Bad Dübener Burg besucht. Als sie das Festival verließen, bemerkten sie, dass ihnen eine Gruppe von etwa 15 Personen folgte. Circa vier bis fünf Personen dieser Gruppe kamen dann auf den 31-Jährigen und seine beiden Freunde zu. In Folge einer sich dann anschließenden körperlichen Auseinandersetzung habe der Pakistaner Verletzungen unter anderem im Bereich des Gesichts und der Arme erlitten, berichtete die Polizei. Die Angreifer hätten schließlich von dem Geschädigten und seinen beiden Begleitern abgelassen, als weitere Freunde des 31-Jährigen hinzueilten. Der Geschädigte begab sich dann selbst in medizinische Behandlung. Erst am Sonntagnachmittag informierte er die Polizei, die dann umgehend die Ermittlungen aufnahm.

Von lvz