Pressel

Vor einem Jahr begannen mit der Rodung der alten Gehölze und dem Rückbau der Betonflächen, Hochborde, Wege und Zäune die Arbeiten auf dem Außengelände von Schloss Pressel. Der ehemalige Schlossgarten mit zentralem Eingang, Wasserspiel, Wegen und Bepflanzung war zu diesem Zeitpunkt in seiner ursprünglichen Form schon nicht mehr wahrnehmbar. Wie von Christine Schiemann vom gleichnamigen Planungsbüro aus Sausedlitz zu erfahren war, wurde die insgesamt fast 7000 Quadratmeter umfassende Gartenanlage komplett neu- und umgestaltet sowie neu bepflanzt.

Rondell bildet das Zentrum des Presseler Schlossgartens

Das Zentrum in der historischen Eingangsachse bildet ein Rondell, in dessen Mitte sich ein Quellsteinbrunnen befindet. Mehrere Wege schlängeln sich durch das leicht hügelig modellierte Areal, das verschiedene Sichtachsen bietet. Neben einem erhöhten Konzerthügel gibt es mehrere gestaltete Sitzecken und einen Grillplatz.

Schloss soll Kunst- und Erlebnisstätte werden

Das Schloss Pressel soll wiedebelebt werden und zukünftig als Kunst- und Erlebnisstätte ein Mittelpunkt des dörflichen Lebens werden – ein weiterer Heidemagnet im Naturpark – ein Ort für Begegnung, Kunst, Kultur und Präsentation von traditionellem Handwerk. Diese Themen, die sich im Inneren des Gebäudes entfalten, sollen sich in den neugestalteten Freianlagen fortsetzen. Barrierefreiheit, regionale Landschaftselement und ökologische Aspekte ließen die Planer in ihren Entwürfen ebenso einfließen. Letzte Handgriffe am Außengelände, so Christine Schiemann, werden fortgesetzt, wenn die Arbeiten am Schloss beendet sind.

Weihnachtsbasar am 9. Dezember

Am 9. Dezember wird zum 3. Weihnachtsbasar in den Schlossgarten geladen. Über zehn Stände verteilen sich an jenem Sonntag um den neuen Konzerthügel herum. Diese Anhöhe erlebt dann sozusagen ihre Premiere, wenn die Original Presseler Fichtbergmusikanten aufspielen und die Jungen und Mädchen der benachbarten Kita „Wirbelwind“ ein kleines Programm aufführen.

Von Heike Nyari