Bad Düben. Das Unternehmen Mediclin investiert in diesem Jahr über vier Millionen Euro in Aus- und Umbaumaßnahmen im Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum Bad Düben. Rund die Hälfte der Gesamtinvestitionen fließt in den Radiologietrakt. Neben einem neuen, leistungsstarken und geräuschreduzierten Magnetresonanztomograph (MRT) erweitert ein hoch moderner Computertomograf (CT) das bestehende radiologische Spektrum. Bis Ende Januar wird der neue MRT eingebaut. „Ein Teil der Radiologie ist derzeit wegen den Bauarbeiten für Patienten gesperrt. Es mussten teilweise Wände ausgebaut werden, um die tonnenschwere alte Technik aus- und die neue einzubauen. Deswegen haben wir vorübergehend ein paar Umleitungen im Haus ausgeschildert“, sagte Pressesprecher Constantin Sauff.

Neue Leitender Oberarzt

Auch personell investiert das Fachkrankenhaus. Denn ab Februar tritt Holger Prosche als Leitender Arzt der Radiologie seine Tätigkeit an und verstärkt die Fachkompetenz vor Ort. Ob dann aber auch ambulante Patienten die neuen Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen dürfen, ist noch nicht geklärt. „Das hängt von den Krankenkassen ab. Da müssen wir noch auf eine Reaktion warten“, so Sauff weiter. Zudem werden die Operationssäle im Waldkrankenhaus technisch weiter aufgerüstet. Für rund 100 000 Euro sorgen unter anderem neue LED-basierte Operationslampen und moderne Deckenversorgungseinheiten für einen optimierten Arbeitsprozess während der Eingriffe.

Neubau eines Medizinischen Versorgungszentrums

„Wir wollen die ambulante Versorgung in Bad Düben durch einen Umzug unseres Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) auf das Außengelände stärken“, erklärt Jan Müller, Kaufmännischer Direktor. Ein Neubau des MVZ, derzeit noch im Haus 2 des Reha-Zentrums untergebracht, befindet sich aktuell in der Planungsphase und soll noch in diesem Jahr mit modernen Behandlungsräumen entstehen. Die neuen Räume sollen Wege verkürzen und den Komfort für die ambulanten Patienten weiter steigern. Außerdem plant das Reha-Zentrum, seine Kapazitäten im Laufe des Jahres um 17 Betten innerhalb der bestehenden Gebäudehülle zu erweitern. Dafür soll eine zusätzliche Station im Haus 1 geschaffen werden. „Bereits in Kürze zieht die Funktionsdiagnostik von Haus 1 in das Haus 4, wo Patienten und Mitarbeiter von helleren und größeren Räumen profitieren“, erläutert Jan Müller. Die Investitionen für das Gesamtvorhaben inklusive geplantem MVZ-Neubau werden sich auf etwa rund 1,7 Millionen Euro belaufen.

Investitionen in die IT-Sicherheit

„Schon lange ist es unser erklärtes Ziel, mit der Ressource Energie nachhaltig und bewusst umzugehen. So erzeugen wir zum Beispiel seit Jahren durch zwei Blockheizkraftwerke selbst Strom und Wärme. Seit 2016 ist unser Energiemanagement nach DIN-Norm zertifiziert“, betont der Technische Leiter Michael Klein. Im Rahmen des ressourcenbewussten Umgangs werden 2017 alle Fenster am Standort Bad Düben mit sensorgesteuerten Kontakten ausgestattet. Wird ein Fenster geöffnet, schaltet die Heizung im Raum automatisch ab. Für Energiesparmaßnahmen sind 2017 am gesamten Standort Investitionen in Höhe von rund 100 000 Euro eingeplant. Um auch technisch stets auf dem aktuellsten Stand zu sein, investiert das Unternehmen in diesem Jahr rund 400 000 Euro in die IT-Infrastruktur. Das beinhaltet sowohl technische Neuerungen als auch eine Stärkung der IT-Sicherheit, um für die Herausforderungen von zunehmenden Cyber-Attacken auf Gesundheitseinrichtungen gewappnet zu sein.

Schon in den vergangenen Jahren wurde bereits viel Geld in die Hand genommen, um die Klinik zu modernisieren. Erst Ende des vergangenen Jahres sind die Fluchtwege erweitert worden. Für rund 800 000 Euro wurden außerdem neue Außentreppenhäuser an die Gebäudetrakte angebaut, die ein ungehindertes und schnelles Evakuieren im Notfall gewährleisten.

Von Steffen Brost