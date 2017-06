Die Parkplatz-Situation am Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum in Bad Düben sorgt bei Besuchern und Patienten immer wieder für Kritik, weil zu wenige Stellplätze da sind. Klinikbetreiber MediClin weist dies zurück: Mit dem großen Parkplatz in der nahen Diezer Straße sei der Bedarf ausreichend gedeckt.