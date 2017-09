Passendes für die kalte Jahreszeit – Bad Düben und Eilenburg laden zu Kleiderbasaren ein

Eilenburg/Bad Düben. Kinderbekleidung für die kommende Herbst- und Wintersaison, für die Größen vom Baby über Kleinkind bis hin zum Teenie, sind am Sonnabend bei Kleiderbasaren in Eilenburg und Bad Düben zu haben.

Im (am neuen Aldi), Am Schalm 4 a, in Bad Düben sind ebenso Autositze, Kinderwagen, Fahrräder, Dreiräder, Puppenwagen sowie Spielsachen und vieles mehr zu unschlagbar günstigen Preisen zu haben. „Zehn Prozent des Erlöses werden wir dem Leipziger Kinderhospiz Bärenherz spenden“, sagt Mit-Organisatorin Katja Sonntag. Die Kinderkleiderbörse fand im Jahr 2014 zum ersten Mal in Bad Düben statt und war gleich ein voller Erfolg. Zuvor wurde immer nach Krina in Sachsen-Anhalt eingeladen. Dort hatte es aber aufgrund der großen Resonanz einen zunehmenden Parkplatzmangel gegeben. Deshalb suchte das Organisationsteam nach einem neuen Domizil und wurde in Bad Düben fündig.

Von lvz