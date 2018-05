Bad Düben

Die US-Amerikanerin Claire Pickens lebt eigentlich auf Hawaii. Für einen Eingriff am Rücken ist sie in der vergangenen Woche extra in das nordsächsische Bad Düben gereist, um sich von Prof. Walter Bini am Rücken operieren zu lassen. Der Wirbelsäulenspezialist aus dem Waldkrankenhaus ist ein alter Bekannter: Bereits vor fast 20 Jahren war Pickens seine Patientin.

Claire Pickens, 71, lebt mit ihrem Mann Richard die meiste Zeit auf der Pazifik-Inselkette Hawaii. Wann immer es geht, zieht es die beiden nach Colorado zum Skifahren. Das Ehepaar ist sehr aktiv. Umso mehr beinträchtigen die immer schlimmer werdenden Rückenprobleme die Lebensqualität der US-Amerikanerin – an Skifahren ist kaum mehr zu denken. Als sie die Schmerzen nicht mehr aushält, meldet sich Claire Pickens bei Prof. Walter Bini, der sie vor 18 Jahren in Heidelberg erfolgreich am Rücken operiert hat. Familie Pickens lebte in dieser Zeit für vier Jahre in Deutschland. Seitdem steht die Familie mit dem Wirbelsäulenchirurg in Kontakt. „Als der Anruf von Mrs. Pickens kam und sie mir ihre Probleme schilderte, habe ich ihr sofort meine Hilfe angeboten“, berichtet Bini. „Schon zur ersten OP in Heidelberg habe ich ihr gesagt, dass bei ihr irgendwann abnutzungsbedingte Probleme auftreten werden.“

Ideale Bedingungen in Bad Düben

In Bad Düben trifft Claire Pickens auf ideale Bedingungen: Das spezialisierte Fachkrankenhaus zählt zu den leistungsfähigsten orthopädischen Kliniken in Mitteldeutschland. Im Waldkrankenhaus wird die Patientin einer ausführlichen Diagnostik unterzogen. „Ihre Schmerzen kommen von einer Wirbelkanalstenose – einer Nervenverengung im Wirbelkanal“, erklärt Wirbelsäulenspezialist Bini. „Mittels einer mikrochirurgischen, minimalinvasiven Dekompression haben wir den Spinalkanal erweitert. Durch die Restabilisierung mit einem dynamischen Implantat konnte – anders als bei einer Versteifung – die Rückenbeweglichkeit erhalten werden.“

Nach der erfolgreich verlaufenen Operation kann Claire Pickens bereits vier Tage später das Krankenhaus verlassen. Bis sie in wenigen Tagen im Waldkrankenhaus einer abschließenden Untersuchung unterzogen wird, erholt sie sich derzeit mit ihrem Ehemann in einem Hotel in Bad Düben. Über die Kurstadt schwärmt sie: „Ich fühle mich hier sehr wohl. Vor allem die friedliche, wunderschöne Landschaft begeistert meinen Mann und mich. Für meinen Heilungsprozess sind das optimale Bedingungen.“

Neue Sprechstunde in Leipzig

Prof. Walter Bini ist Wirbelsäulenchirurg mit internationaler Erfahrung. Er hat unter anderem in der Schweiz, in Spanien, Kroatien und Dubai gearbeitet und viele Sportler und Prominente behandelt. Seine Facharztausbildung hat Bini in Hannover absolviert. Spezialisiert ist der in New York geborene Arzt auf mikrochirurgische Operationen und neue Verfahren.

Im MediClin MVZ Leipzig (Richard-Wagner-Str. 1, 04109 Leipzig) ist die neue Wirbelsäulensprechstunde gestartet. Patienten können dort alle Fragen zur Behandlung von Rückenbeschwerden und zu organisatorischen Abläufen im Zusammenhang mit einer möglichen OP besprechen. Termine können via E-Mail an info.leipzig-mvz@mediclin.de vereinbart werden. Die Sprechstunde ist eine Privatsprechstunde.

Von LVZ