Paukenschlag in Bad Düben: Stadtrat Emil Gaber legt sein Mandat nieder

Bad Düben. Paukenschlag in Bad Düben: Emil Gaber wirft nach 18 Jahren als Stadtrat das Handtuch. Der 73-Jährige hat am Freitag seinen Rücktritt erklärt. Zum 31. Dezember will er sein Mandat niederlegen. Das teilte Gaber in einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) mit.

„Grundlage zu meinem Entschluss sind ausschließlich persönliche Gründe! Ich bitte um Ihr Verständnis und um Information des Stadtrates. Gleichzeitig danke ich Ihnen und den Mitgliedern des Stadtrates für die langjährige gute Zusammenarbeit und das mir entgegengebrachte Vertrauen“, so Gaber in dem Brief.

Markus Aé rückt in den Stadtrat nach. Quelle: Alexander Bley

Gegenüber der LVZ sagte er, dass er weiterhin Vorsitzender des Bürgerkreises in Bad Düben bleiben wird. Weitere Details zu seinem Rücktritt wollte er nicht nennen. Sein Nachfolger im Stadtrat wird Markus Aé. Abschließend bemerkte Gaber in dem Schreiben an die Stadtchefin an: „Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Frau Münster, sowie allen Mitgliedern des Stadtrates auch weiterhin Gesundheit, eine gute Zeit und immer glückliche Entscheidungen zum Wohle der Bürger unserer schönen Kurstadt Bad Düben!“

Bürgermeisterin Münster, die mit Gaber zu Beginn ihrer politischen Laufbahn bei der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG) Seite an Seite arbeitete, das Verhältnis zwischen beiden aber später getrübt war, sodass Gaber aus der FWG austrat und den Bürgerkreis gründete, bedauerte den Rückzug. „Wir haben seit 2004 gut zusammengearbeitet, in manchen Phasen auch kritisch. Ich kann aber auch akzeptieren und nachvollziehen, wenn jemand sagt, er will jetzt kürzer treten.“ Sie wolle an diesem Sonntag noch einmal das persönliche Gespräch mit Gaber suchen.

Über die Personalie Markus Aé äußerte sie sich indes positiv. Aé könne im Stadtrat neue Impulse geben, gerade im Bereich der Kinder- und Jugendpolitik, zumal er dann der einzige Stadtrat sei, der noch Kinder im schulpflichtigen Alter habe.

Von Nico Fliegner