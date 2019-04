Bad Düben

Die Dübener Angelfreunde sind in die neue Saison gestartet. Am Obermühlenteich fand das traditionelle Anangeln statt. „Das ist unser symbolischer Auftakt. Auch wenn wir vor diesem Termin die Ruten auswerfen, ist diese Veranstaltung eine fester Bestandteil in unserem Vereinsleben“, erzählte Vorsitzender Bernhard Claus.

Zur Galerie Anangeln am Obermühlenteich hat Tradition bei den Dübener Angelfreunden. Dabei geht es nicht um große Fänge, sondern um die Gemeinschaft.

Knapp über 70 Mitglieder sind aktuell im Verein registriert, mehrheitlich ältere. Nachwuchs wird wie überall händeringend gesucht. Auch wenn in den vergangenen Wochen mit den beiden zehnjährigen Bad Dübenern Santino Thiem und Mick Christ zwei neue Jungen eingetreten sind, soll weiterer Nachwuchs her. „Die Jugendarbeit müssen wir wieder mehr ankurbeln. Mit Santino und Mick ist das vielleicht gerade ein kleiner Aufschwung. Vielleicht bringen die noch ein paar mehr Jungs mit“, hofft Claus.

„Es macht mir riesigen Spaß zu angeln

Beim Anangeln ist alles generalstabsmäßig organisiert. Erst wer seinen Angelplatz erlost hat, darf seine Ruten auswerfen. „Das geht heute nicht um Plätze. Sondern es soll etwas für die Gemeinschaft sein. Man redet mal, tauscht sich aus und wir grillen gemeinsam. Wer wieviel fängt, ist da nicht die oberste Priorität“, sagte Gewässerwart Andreas Lehmann. Rund 30 Angelfreunde sind es dann, die drei Stunden am Ufer des Obermühlenteichs ausharren. Doch so richtig beißen will es diesmal nicht. Nur ab und zu zappelt eine kleine Rotfeder oder ein Barsch am Haken. Doch meist sind sie zu klein und dürfen wieder zurück in den Teich. Ein großes Abenteuer ist die Veranstaltung für die beiden Jüngsten. „Ich bin erst seit einem Monat im Angelverein Mitglied. Es macht mir riesigen Spaß zu angeln“, erzählte Santino Thiem.

Ärgernis am Obermühlenteich

Seit 1990 gibt es die Dübener Angelfreunde als eingetragenen Verein. Gefischt wird in der Kurstadt aber schon weit länger. Bernhard Claus schätzt die Anfänge auf die Zeit um 1900. Zur Gründung hatte der Bad Dübener Verein um die 100 Mitglieder. Aktuell sind 70 registriert. Als Pachtgewässer betreuen die Angler neben dem Obermühlenteich auch die alten Muldenarme Albrechtsloch und Mittelloch. Vor allem Hecht, Zander, Karpfen und viele Weißfischarten sind hier zu Hause. „Diese drei Pachtgewässer werden von uns betreut und gepflegt. Jedes Jahr führen wir hier verschiedene Arbeitseinsätze und Pflegeaktionen durch. Am Obermühlenteich haben wir zudem Nistkästen an den Bäume befestigt“, erklärt Claus. Nur eines finden die Angler nicht gut: Immer wieder füttern Spaziergänger haufenweise Brot an die Enten im Teich. „Das tut den Tieren und dem Wasser nicht gut. Hier müssen wir immer wieder Aufklärungsarbeit leisten. Mit Schilder aufstellen allein ist das nicht erledigt“, erklärt er.

Angelzeit ist das ganze Jahr über. Nur an die Schonzeiten der Raubfische zwischen Februar und Mai muss sich gehalten werden. Außerdem muss jeder, der eine Angel auswirft, im Besitz eines Fischereischeines sein. Sonst droht ein Verwarngeld von der Behörde. Für Kinder und Jugendliche gibt es aber spezielle Fischereischeine.

Von Steffen Brost