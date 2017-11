Pflege des Kurparks: Stadtrat in Bad Düben fordert mehr Kontrollen

Bad Düben. Die Pflege des Kurparks in Bad Düben wird weiter durch die Firmen Öko Service Mehrer und Garten- und Landschaftsbau Daniela Noack realisiert. Zwei Lose waren ausgeschrieben worden, „Kurpark Ost und Kurpark West“, so Bauamtsleiter Thomas Brandt. Vier Unternehmen hatten sich beworben, die unter anderem Maßnahmepläne vorlegen mussten. Diese, so Brandt, seien im Ältestenrat bewertet worden. Letztlich sei die Entscheidung für diese beiden Firmen gefallen.

Pflegezustand immer wieder in der Kritik

Der Pflegezustand des Kurparkes stand in den letzten Monaten und Jahren immer mal wieder in der Diskussion. „Die Pflegemaßnahmen sollten deshalb von der Stadt auch kritisch hinterfragt werden“, sagt Gisbert Helbing (CDU), wenn er auch in der Vergangenheit dazu lernen musste. So habe er bei der Präsentation des Supa Golf im Juni den moosigen, von Unkraut durchzogenen Rasen bemängelt, sich aber von Experten belehren lassen, dass dies nach einer vor Jahren gefällten Entscheidung im Stadtrat auch so gewollt sei.

Ideen für Neugestaltung

Harald Paak (CDU) regte zudem an, die Anmutung des Kurparkes auf den Prüfstand zu stellen. Es kämen immer wieder Meinungen auf, dass Highlights im Park fehlen, Gegebenheiten wie der Barfußpfad in einem schlechten Zustand seien. „Wir sollten den Park nicht nur pflegen, sondern sein Bild auch auffrischen“, so Paak. In diese Überlegungen könnten Einrichtungen wie ein generationenübergreifender Spielplatz einbezogen werden, gab Andreas Flad (Die Linke) eine Erfahrung aus dem Kurpark Bad Schmiedeberg weiter.

Die Grundproblematik sei bekannt, bestätigte Tourismus- und Markenmanager Michael Seidel: „Wir haben ja gesagt, dass wir die Parkgestaltung in Angriff nehmen wollen.“ Im Kurortentwicklungsplan 2025 sei der Kurpark mit benannt. Einig sei man sich aber darüber gewesen, dass zunächst die großen Baustellen wie Obermühle und Burg abgearbeitet werden müssen.

Von Kathrin Kabelitz