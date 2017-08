Pflegeheim-Anbau in Bad Düben: Die ersten Bewohner sind eingezogen

Bad Düben. Ein Doppelzimmer in der Windmühle – das ist seit dieser Woche das neue Zuhause von Horst Schulz. Der 77-Jährige ist der erste Bewohner des neuen Anbaus im Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt Nordsachsens in Bad Dübens Lutherstraße. Und in dem haben so wie im Erdgeschoss alle Wohnbereiche regionentypische Namen. So gibt es das Rote Ufer oder die Muldebrücke, St. Nikolai oder die Burg Bad Düben. Mit der Fertigstellung des Objektes gibt es neben den bestehenden 55 damit 28 weitere Plätze. Von Awo-Geschäftsführer Marko Schreiber, Heimleiterin Berit Papendick und Kathleen Friese, seit März die Pflegedienstleiterin bei der Arbeiterwohlfahrt, zur Begrüßung einen kleinen Blumenstrauß.

Sieben Plätze sind noch frei

Bald schon wird der Bad Dübener, der zwischenzeitlich in einem Pflegeheim in Bitterfeld gelebt hat, einen Mitbewohner bekommen. 21 der 28 neuen Plätze in den 7 Doppel- und 14 Einzelzimmern sind an Pflegebedürftige in Bad Düben und der näheren Umgebung vergeben. Viele werden noch jetzt im August einziehen, und Marco Schreiber ist sicher, dass auch die wenigen verbliebenen freien Plätze bald belegt sind. Damit ist der Komplex Neumärker Straße/Lutherstraße mit bereits bestehendem Pflegeheim sowie Sozialstation und dem Bereich des betreuten Wohnens vorerst komplett. In Sachen Pflegefachkräfte sowie Personal für Küche und Reinigung ist ebenso alles klar. 60 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit kümmern sich damit um die 83 Bewohner des gesamten Pflegeheimes.

Tag der offenen Tür am 26. August

Wer neugierig auf den Dreigeschosser, der in Bad Düben nun eine Bedarfslücke im Pflegebereich schließt, aber auch auf die anderen Angebote in dem Awo-Viertel ist, der sollte sich den 26. August vormerken. An diesem Sonnabend lädt der Wohlfahrtsverband von 14 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Von Kathrin Kabelitz