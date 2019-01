Hohenprießnitz

Mozart, Rachmaninov, Tschaikowski, Chopin oder Piazolla, wenn diese großartigen Komponisten mit ihren klangvollen Namen den Programmzettel zieren, verspricht der Abend virtuosen Hochgenuss. Passt dazu ein Boxring im Konzertsaal eines Schlosses? Ja, und das können jene Gäste mit Begeisterung sagen, die am Freitagabend das romantische Anwesen in Hohenprießnitz besuchten. Ein Pianoduell zwischen der Pianistin Kateryna Titova und dem Pianisten Edgar Wiersocki eröffnete das Konzertjahr 2019.

Die Klaviervirtuosen traten nicht nur gegeneinander in den Wettstreit, sondern saßen sich zudem noch, wie in einem Ring, gegenüber. Beide genossen sichtlich das Spiel des anderen. In insgesamt fünf genialen Runden durchstreiften die Tonkünstler die klassische Welt der Musik, und es gelang ihnen mühelos, das Publikum mit auf ihre virtuose Reise zu nehmen. Am Ende jeder Präsentation werteten die Zuhörer mittels Applaus die Darbietungen.

Kateryna Titova eröffnete das Konzertjahr 2019 und stieg am Abend als erste in den Pianoring. Quelle: Anke Herold

Eine kaum lösbare Aufgabe, denn beide Interpreten spielten nicht nur auf Augenhöhe, sondern beherrschten ihr Handwerk gleichsam perfekt und holten das Beste aus dem gestandenem Instrument heraus. Ob romantisch, lyrisch oder klassisch, der erste Teil des Konzerts verging wie im Flug und die mehrfachen Preisträger bekamen reichlich Applaus.

Am Piano spielt Edgar Wiersocki und Pianistin Kateryna Titova sitzt ihm gegenüber und genießt das Pianospiel ihres Partners. Quelle: Anke Herold

Nach der Pause zauberte der aus Weißrussland stammende Pianist einen Klangteppich aus türkischen Zimbeln in den festlichen Saal und seine ukrainische Antagonistin überzeugte mit der Magie von Rachmaninov. In der finalen Runde konzertierten die Künstler Stücke von Moszkowski und Piazolla und gingen wie schon in den Streifzügen zuvor mit einem Remis auseinander. Schlossmanager Robert Schmidt führte am Abend durch das Programm und verlas wissenswerte Fakten zu den Komponisten, den interpretierten Werken und sparte ebenfalls nicht mit Informationen zu den beiden Protagonisten. Schlussendlich löste er auf und erklärte, dass beide nicht nur die Liebe zum Pianospiel miteinander verbinde, sondern auch die Liebe zueinander. Als Zugabe spielte Ehepaar gemeinsam vierhändig das letzte Stück eines wunderschönen Konzertabends.

Von Anke Herold