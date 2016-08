Bad Düben. Bad Düben. „Wann wirds mal wieder richtig Sommer?“ Noch vor einer Woche hätte der Rudi-Carell-Gassenhauer als Konzerteröffnung wohl nur ein müdes Lächeln im Publikum hervorgerufen. An diesem Sonnabend aber konnte sich „Heimspiel“-Sänger Alex Peschel diese Frage mit einem verschwitzten Blick in Richtung flimmernde Sonne selbst beantworten.

Ausflüge in Willi Schwabes Rumpelkammer

„Heimspiel“ - die Dübener Band-Sensation, die längst kein Geheimtipp mehr ist, hatte zum zweiten Mal zum Picknick-Konzert an die Obermühle geladen. Und die Fans kamen - ließen die Badehose im Schrank, setzten lieber Strohhut auf, schnappten Picknickdecke und Korb und pilgerten in Scharen zum idyllischen Mühlengelände am Kurpark. Diese Entscheidung dürfte keiner bereut haben: Denn was die Band in vier Stunden (!) zeigte, war musikalische Erfrischung pur! Die Bandbreite reicht inzwischen von Deutsch-Rock über Soul, aktuellem Pop bis zu Ausflügen in Willi Schwabes Rumpelkammer.

Das besondere an dem Bandprojekt der elf Hobbymusiker mit hohem professionellen Anspruch ist die Vielzahl der Talente. Alex Peschel kann nicht nur singen, der Tausendsassa moderiert und flirtet mit seinem Publikum - und wenn es der Chanson verlangt, hängt er sich eben auch noch ein Waschbrett vor den Bauch und schrammelt taktvoll als perfekte Begleitung. Wunderbar! Oder die Sängerinnen: Sandra Lauter, Lisa Pokrant und Daniela Peschel-Droske bringen unglaublich schöne verschiedene Schattierungen in die Songs. „Flieg“ von Silly hat man so im Duett von Sandra und Daniela auch noch nie gehört. Oder „Hello“ von Lionel Richie mit der souligen Stimme von Lisa Pokrant: Aber hallo!

Super Musik, gute Laune für die Gäste – Heimspiel eben. Quelle: Olaf Majer

Gitarrist verblüfft als Udo Lindenberg

Markus Schier verblüffte diesmal nicht nur als Marius Müller-Westernhagen: Auch Udo Lindenberg kann der Bassgitarrist. Matthias Lehmann gab wieder alles auf der Trompete, Enrico Schwertner glänzte als Posaunist und später als geschmeidiger Tänzer zwischen den Picknickdecken, Respekt! Olaf Voigt hält als Gitarrist selbst bei gewagten Songs noch hervorragend die melodiegetreue Linie. Multi-Instrumentaltalent Martin Schönmetzler kann neben Saxofon so ziemlich alles andere auch. Und Axel Pokrant als Drummer ist der sichere Taktgeber der Band.

Junger Schlagzeuger zeigt Talent

Wen wundert’s, dass der wandernde Hut sich im Mühlengrund schnell füllte im Gratis-Konzert. Zumal Alex Peschel charmant versprach, das Geld sofort wieder in gute Musik umzumünzen. Man darf gespannt sein. Auch auf kommende Überraschungen. Denn „Heimspiel“ ist eine gute Adresse für Nachwuchsmusiker, die einmal auf der großen Bühne schnuppern wollen. So wie Georg Majer. Der 11-jährige Schlagzeuger aus Bad Düben durfte beim Obermühlen-Picknick zwei Kostproben geben - und bestand die Nervenprobe. In diesem Fall darf der Rezensent dieses Konzerts einmal parteiisch sein: Er hat es gut gemacht, Glückwunsch, mein Sohn...!

Von Olaf Majer