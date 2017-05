Bad Düben. Bunter Abschiedsgottesdienst für die Kinder der Dübener Diakonie-Kita St. Nikolai: Die „Großen“ wurden mit viel Gesang, einem tollen Schauspiel und Gottes Segen in ihre bevorstehende Schulzeit geschickt.

Das war eine gelungene Überraschung: Mit einem turbulenten Piratenschauspiel wurden die „Großen" aus ihrem Dübener St.-Nikolai-Kindergarten in die Schulzeit verabschiedet.

Besondere Überraschung war ein Piratenspiel, das die Gruppe Gelb für die Gruppe Rot einstudiert hatte und das sie gestern Vormittag in der Stadtkirche aufführten. Die Freibeuter machten es auf ihrer Seefahrt spannend: Einige Abenteuer waren zu überstehen, bis die Schatzsuche für alle ein glückliches Ende fand. Dabei wurde schnell klar: Wer lesen kann, ist im Vorteil. Gut, dass die Vorschulkinder durch ihre Erziehern schon bestens vorbereitet waren, so dass sie problemlos die gesuchten Buchstaben erkannten.

Am Ende gab es für alle eine Kette, an der jede Perle eine eigene Bedeutung hat. Ein guter Wegbegleiter für die Kinder in ihrer Schulzeit. Bis dahin stehen aber noch einige sonnige Tage und turbulenten Feiern in „ihrem“ St.-Nikolai-Kindergarten auf dem Programm.

Von Olaf Majer