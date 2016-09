Kossa. Im Laußiger Ortsteil Kossa geben sich derzeit etliche Vermesser und Planer ein Stelldichein. Darüber informierte Laußigs Bürgermeister Lothar Schneider (parteilos). Dabei handele es sich zunächst um Arbeiten im Zuge der im April vom Gemeinderat angeschobenen Genehmigungsplanung zur Offenlegung des Deubitz-/Schleifbaches auf einer Länge von einem reichlichen Kilometer zwischen dem ehemaligen Schenkteich und dem ehemaligen Mühlteich. Diese Planung soll bis Anfang November fertig sein. Sie wird, ebenso wie dann die eigentlichen Arbeiten, zu 90 Prozent über das Programm zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie gefördert.

Vermesser legen Außengrenzen fest

Dieser Bereich ist zudem Teil eines insgesamt 760 Hektar großen Gebietes, für den das Flurbereinigungsverfahren Kossa läuft. „Dafür“, so der Bürgermeister weiter, „würden derzeit gleich drei Vermessungsbüros die Außengrenzen feststellen.“ In dem Gebiet, in dem auf einer Länge von 3,6 Kilometern auch der Schleifbach fließt, geht es darum, das Eigentum für Verkehrsflächen und Gewässer zu regeln, Grundstücke zu erschließen, Grundstücksdurchschneidungen zu beseitigen und somit Nutzungskonflikte aufzulösen. Auch hier bekommt die Gemeinde für Maßnahmen wie Wegebau eine 90-prozentige Förderung.

Zweckverband investiert in Kanäle

Doch auch der Zweckverband Abwassergruppe Dübener Heide hat derzeit Leute in Kossa. Er lässt derzeit das gesamte Kanalsystem vermessen und vollständig mit einer Kamera befahren. Hintergrund dieser Arbeiten ist die Auflage vom Landratsamt, das Ende der 1980er-Jahre gebaute Mischwassersystem außer Betrieb zu nehmen und durch ein Trennsystem zu ersetzen. Konkret geht es darum, dass im Bereich des Hauptsammlers, welcher parallel zum Schleifbach verläuft, damals sieben Regenwasserüberlaufbauwerke gebaut wurden. Bei Starkregen wird dadurch stark verdünntes Mischwasser in den Schleifbach geleitet, was nicht mehr zulässig ist. Der Bau des Trennsystems soll nun von 2017 bis 2020 erfolgen.

Straßenbau von Söllichau bis Kossa

Die K 2035, von Söllichau direkt nach Kossa führend, soll ebenfalls in den nächsten Wochen bis zur sächsischen Grenze in Kossa ausgebaut werden. Der Landkreis Nordsachsen plant zudem, die Kreisstraße K 7401 (Kossa-Durchwehna-Söllichau) in vier Bauabschnitten zu erneuern. Allerdings bremste Landratsamts-Pressesprecher Rayk Bergner hier allzu optimistische Erwartungen: „2017 passiert da auf keinem Fall was.“ Das Landratsamt sei aber an dem Projekt dran, auch wenn alles unter Finanzierungsvorbehalt stehe. Kann dieser ausgeräumt werden, könnte der Straßenbau von 2018 bis 2021 in vier Bauabschnitten erfolgen.

Von Ilka Fischer